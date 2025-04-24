TELEVISIÓ
Projecte enterrat
Amazon cancel·la la sèrie de ‘Tomb Raider’ que portava sis anys preparant. La ‘showrunner’ Phoebe Waller-Bridge hauria cobrat prop de 100 milions de dòlars.
Males notícies per als seguidors de l’arqueòloga més estimada del món del videojoc. Després que Amazon fitxés una legió de guionistes de primer nivell per a una sèrie d’acció real sobre el personatge, sembla que Lara Croft ha tornat a caure en una trampa mortal.
L’icònica aventurera es preparava per conquerir la petita pantalla amb una superproducció per a Prime Video, i fins i tot es comptava amb Phoebe Waller-Bridge com a showrunner. Però el projecte ha acabat sepultat per la mateixa maquinària d’Amazon Studios, que ha decidit cancel·lar-lo després d’haver-hi invertit una fortuna.
Durant més de sis anys, la producció d’aquesta sèrie ha estat un caos des de l’inici. Les alarmes feia temps que sonaven entre bastidors, i ara una notícia apareguda al Daily Mail ha dissipat els dubtes: la ficció està oficialment morta. Prime Video ha decidit no tirar endavant el projecte, tot i que el càsting ja havia arrencat.
El rodatge havia de començar aquest mateix any, però els executius han tancat l’aixeta. Al centre d’aquesta decisió hi hauria Jennifer Salke, fins fa poc totpoderosa cap d’Amazon Studios. Salke, artífex de megaprojectes com Citadel, va ser també qui va contractar Waller-Bridge per desenvolupar la sèrie.
La creadora i protagonista de Fleabag va signar un contracte multimilionari amb Amazon que li garantia 20 milions de dòlars anuals. Des de llavors, segons el mitjà esmentat, hauria cobrat prop de 100 milions sense haver lliurat ni un sol guió. Malgrat això, sempre ha expressat la seva il·lusió per reinterpretar el llegat de Lara Croft.
La cancel·lació deixa també fora de joc Sophie Turner. L’estrella de Game of Thrones figurava com a principal candidata per encarnar la protagonista. Una oportunitat que, de moment, s’esvaeix enmig del silenci oficial d’Amazon, que encara no s’ha pronunciat sobre la qüestió.