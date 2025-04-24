HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Un esdeveniment social, potser relacionat amb els negocis, et podria posar en contacte amb una vella amistat a qui no has vist des de fa molt de temps. Passaran uns moments meravellosos posant-se al dia. De fet, tenen més en comú ara que abans. Si no tens parella, podries pensar en aquesta persona com a potencial parella romàntica. Vés-te'n a poc a poc, però diverteix-te!
Taure
Pots tenir un munt de trucades professionals o personals de fer avui i els correus electrònics podrien inundar la safata dentrada. Molta gent podria competir per la teva atenció. El teu ego rebrà un impuls molt necessari gràcies a tot el reconeixement. No sentis vergonya o culpabilitat. Tothom necessita un copet a l'esquena de tant en tant. Relaxa't i gaudeix de ser el centre d'atenció!
Bessons
El canvi planetari probablement sigui imperceptible avui, però tindràs uns quants mesos per entendre com t'afecta aquest canvi. Se't passarà pel cap que sents una forta necessitat d'alliberament. Potser et cal alliberar-te dels lligams d'un grup. El canvi i la innovació són a l'aire!
Cranc
No has d'esperar cap canvi avui. Tot i això, el procés que vas començar fa tres o quatre anys s'accelerarà lleugerament. Estàs canviant els fonaments de la teva identitat, les idees que et fan tenir seguretat en allò que ets. La teva família, antecedents i educació ja no compten tant com els teus fonaments espirituals.
Lleó
El dia per endavant ha de ser força positiu. Començaràs a sentir un lleu indici del principi d'un canvi important. Aquesta nova fase tindrà una durada de set mesos. A mesura que avanci, trobareu més llibertat d'expressió. Podeu esperar anar a tota velocitat en temes que solies evitar en el passat. Alguns frecs amb els teus germans poden sorgir en els propers mesos.
Verge
El sistema solar és susceptible de activar una transformació que va durar diversos mesos. El canvi se centrarà en els mitjans que utilitzes per fer-te, en termes tant de la teva carrera com de la teva vida amorosa. Si sents que la teva formació o educació et limiten, pots esperar buscar l'alliberament d'aquestes inhibicions els propers mesos.
Balança
Hi ha un pronòstic excel·lent per a tu! Encara que avui no es produiran esdeveniments importants, hi ha la promesa de llibertat per als propers mesos. Un canvi fonamental està a punt de passar a la teva professió i vida amorosa. A mesura que els mesos es desenvolupen, pots esperar que augmenti la teva visió, la teva creativitat i potser la teva rebel·lia. Aquesta vegada, seràs molt més eficaç que en els darrers dos o tres anys.
Escorpí
Per entendre el canvi que passa avui, cal observar els esdeveniments des d'una perspectiva elevada. Un procés dalliberament lenta està cobrant impuls. Durant els propers mesos no rebutjaràs l'oportunitat de desfer-te d'una part del teu passat opressiu. Et desfaràs dels teus vells complexos i renovaràs. No t'alarmis si les relacions familiars pateixen una mica. L'angoixa només és temporal.
Sagitari
Potser és un dia ocupat amb activitats de grup i altres esdeveniments socials. Tens un munt de gent per veure i de trucades i tasques a fer. Això pot ser un llast, però és emocionant i també estimulant. Els resultats et satisfaran. Algunes de les persones han de ser especialment agradables i podrien arribar a ser amics. Relaxa't i posa't a treballar.
Capricornio
L'èxit professional, amb especial participació de l'escriptura, l'ensenyament o altres habilitats de comunicació et podria arribar avui. Potser no siguis conscient que passarà, així que podria ser una mica difícil de manejar al principi. Tot i això, has estat treballant per aconseguir aquest objectiu des de fa molt de temps, i t'alegraràs en escoltar la notícia. A la nit, surt amb amics per celebrar-ho. T'ho has guanyat!
Aquari
Heu estat tractant d'aprendre sobre un tema durant molt de temps? Els llibres, conferències i documentals sobre el tema han estat la teva forma d'entreteniment principal? El que hagis estat esperant guanyar amb això et podria arribar avui. Si es tracta d'un avantatge comercial, ho has aconseguit. Si és el simple fet del coneixement, saps molt ara. Sigui el que sigui, gaudeix dels teus èxits.
Peixos
Aquesta nit podries tenir alguns somnis interessants. No us deixeu enganyar per simbolismes confusos. Aquests somnis podrien donar llum sobre les preocupacions professionals que has estat tractant de resoldre. Fes una llista dels símbols i intenta descobrir el que t'està intentant dir. Aleshores, si té sentit, actua en conseqüència. Els teus somnis probablement només revelen allò que el teu subconscient ja ha resolt.