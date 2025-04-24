AGENDA
Dia internacional del jazz
LA PROPOSTA DEL DIA
‘DIA INTERNACIONAL DEL JAZZ’
Presentació del programa del Festival Internacional de Jazz 2025. Concert de Xavier Monte Trio & Carme Canel. Hora: 20 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS
‘TALLER DE CREACIÓ DE TITELLES AMB PAPIROFLÈXIA’
Activitat gratuïta a càrrec de Crisiart. Hora: 17 h. Biblioteca Comunal Universitària. Sant Julià de Lòria.
TEATRE I DANSA
‘WORKSHOP DANSES URBANES - SARA HENKO’
Ballarina professional de danses urbanes i heels dance, formada a Madrid a diferents escoles com Elite i Danceshool. Hora: de 16 h a 17.30 h de 8 a 12 anys. De 18 h a 19.30 h de +13 anys. Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘JOAN XANDRI. TRANSITORI’
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘MEMÒRIES DES DE L’EXILI DE JULIO RIBERA’
Recull els originals dels tres àlbums que componen les vivències de l’autor durant la guerra civil. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 26 d’abril.
‘LA FORÇA DEL TRAÇ’
Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘DE FORMES DEFORMES DE MIQUEL PLANCHART’
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent on l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.