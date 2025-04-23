AGENDA
Sant Jordi
SANT JORDI
‘TALLER DE CREACIÓ DE CONTES’
Activitat gratuïta a càrrec de Carol Caubet. Hora: 17.00 h. Plaça Lauredà. Sant Julià de Lòria.
‘MÚSICA EN VIU AMB TERESINA SERRA’
Especial Sant Jordi. Música en viu amb la pianista Teresina Serra. Hora: 20.30 h. Paellas y paellos. Escaldes-Engordany.
‘EL LLIBRE SORPRESA D’OCASIÓ DE SANT JORDI’
Per commemorar un dels dies més destacats de la literatura, els usuaris de les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa podran recollir durant tot el dia un llibre d’ocasió, que vindrà embolcallat de forma original. Tot el dia. Biblioteca Comunal.
CONTACONTES ‘LA LLEGENDA DE SANT JORDI DE VERITAT’
Amb aquesta història alternativa de la maleta de contes de La Moixera es vol explicar una nova versió de la llegenda, trencant els estereotips marcats. Hora: 17.30 h. Biblioteca Comunal. Pas de la Casa.
‘FIRA DEL LLIBRE I DE LA ROSA’
A partir de les 10 fins a les 20 h, fira de Sant Jordi. Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.
‘FIRA DE SANT JORDI A ESCALDES’
A partir de les 10 h, obertura de la Fira amb espais de llibres, flors i artesania. Tot d’activitats a partir de les 11 h fins a la 19 h, tallers, jocs, etc. Horari: de les 10 a 20 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
‘DIADA DE SANT JORDI A CANILLO’
De 9 a 14 h Venda de llibres i roses a la plaça Montaup, en col·laboració amb les escoles de Canillo. De 10 a 11 h Lectura del Quixot a l’església de Sant Joan de Caselles, en col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya. A les 18 h lliurament de premis del concurs de relats XXS a la Biblioteca de Canillo. Canillo
‘SANT JORDI A LA BIBLIOTECA DE LA MASSANA’
Contacontes ‘La llegenda de Sant Jordi de veritat’ a càrrec d’una maleta de contes. Hora: 10.30 h. Biblioteca comunal. La Massana.
FESTA DE SANT JORDI PER A LA GENT GRAN
Torna la Festa de Sant Jordi per a la gent gran! La Sala de Festes d’Encamp acollirà una nova celebració plena de sorpreses i ambientada en la festivitat del llibre i la rosa. L’acte comptarà amb música en directe i un berenar per a tots els assistents. Hora: 16 h. Sala de congressos del Complex Esportiu d’Encamp. Encamp.
‘CONTACONTES ‘GOTES DE COLOR’
Conta conte a càrrec d’Anna Frases i Verònica Pérez. Hora: 16 h. Biblioteca d’Ordino. Ordino.
EXPOSICIONS
‘CAMINS DE LLUM’
Aquesta exposició és un viatge introspectiu per diferents camins creatius, on l’artista transforma el seu món imaginari en imatges materials, combinant elements figuratius i abstractes. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 25 d’abril