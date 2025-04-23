HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Has conegut algunes persones estranyes que han influït molt en la teva actitud sobre el teu matrimoni o relació de parella. Algunes persones han estat empenyent-te cap a més llibertat. Aquestes persones han estat influenciades per les alineacions planetàries, però aquesta no és raó perquè tu ho estiguis. La llibertat o la manca d'ella és
Taure
Si has estat anhelant modificar alguna cosa a la teva vida diària, fes-ho ara. L'energia planetària us està dient que ha arribat l'hora de fer canvis concrets. Ja sigui que el canvi que busques estigui a casa oa la feina, o sigui físic o emocional, no tinguis por de pertorbar seriosament l'status
Bessons
Per mantenir la pau i l'harmonia, pots portar moltes màscares diferents. D'aquesta manera, et pots oblidar de la teva veritat interior i del que realment creus. La fricció entre el teu exterior animat i comunicatiu i el teu interior suau i vulnerable pot fer que sigui difícil per a tu trobar la solució que cerques. Tens les respostes que necessites.
Cranc
La següent tasca en el camí cap a l'èxit pot ser una píndola que és difícil d'empassar. Potser intentes interactuar amb algú amb qui no vols tractar. Saps que has d'adoptar algun tipus de personalitat falsa per aconseguir allò que vols. Ets sensible a aquest dilema i potser sentis emoció sobre això, de manera que dubtes a seguir endavant amb el pla.
Lleó
La debilitant indecisió et pot dominar. Has permès que la teva bona sort t'endugués fins a la prosperitat. És com si t'haguessin lligat a una corda i constantment posessis a prova els seus límits. Desafortunadament, podries colpejar un obstacle i sentir que no pots anar més enllà. Els problemes emocionals suggereixen que no vas tenir en compte els teus propis sentiments.
Verge
Pots tenir la sensació que estàs fent tota la feina en un projecte o una relació i si ho deixes de fer per un minut, tot s'enfonsarà. Aneu amb compte amb posar tanta càrrega sobre tu que facis créixer el teu ressentiment cap a tots els altres. Se't fa bé criticar les accions d'altres persones, però potser la persona amb qui necessites parlar d'aquests temes ets tu.
Balança
És important ser flexible, però no tant que no es pugui prendre una decisió sobre res. El teu cap diu una cosa, mentre que el teu cor en diu una altra. Quan dónes a tots dos curs, en un esforç per ser el més flexible possible, van en adreces oposades. Posposa la presa de decisions importants fins que el camí s'aclareixi més.
Escorpí
Et sents emocionalment fort, malgrat que algunes persones es puguin interposar als teus plans. Pots assolir molt. Només ets responsable de la teva persona. Sents un impuls per esforçar-te més del que és habitual. Tot i que pots estar treballant molt dur, la teva mentalitat general és bona. Has de gaudir del teu dia, independentment de les circumstàncies.
Sagitari
Els vents suaus del canvi estan bufant a través de la teva vida en aquest moment. Tens una sensació de novetat i una actitud oberta al món. Alguns esdeveniments externs fan la impressió que estàs avançant de manera concreta cap a una nova vida. Podeu esperar rebre algunes sorpreses agradables.
Capricornio
En el vostre cas, la frase "punt d'inflexió" té algun significat. Aquest punt dʻinflexió podria adoptar la forma dʻuna nova persona o un esdeveniment clau que canviï les coses per sempre. De vegades les coses sorprenents que escoltem succeeixen realment. Una d'aquestes coses et pot estar passant a tu en els propers mesos.
Aquari
Potser un llarg viatge t'ha canviat profundament. Per descomptat, viatjar canvia tothom en certa mesura, però en el teu cas, el canvi és més profund. Tindràs problemes per tornar a la teva vida anterior. Pots tenir la sensació que és massa limitant per a tu. Què estàs esperant? Canvia-la!
Peixos
Si la teva relació romàntica t'asfixia, si sents que li falta sabor o és massa tradicional, aleshores, per què no t'alliberes? L'energia planetària d'avui t'ajudarà a convertir fins i tot les idees més boges en realitat. A partir d'avui, se't demanarà que tinguis més precisió sobre això.