TELEVISIÓ
Enigma resolt
Netflix revela que el desenllaç de ‘Heartstopper’ serà a través d’una pel·lícula i no d’una quarta temporada. El film adaptarà el sisè volum de l’obra d’Alice Oseman.
Fa uns dies ens fèiem ressò en aquesta mateixa pàgina sobre l’incert futur de Heartstopper, una de les sèries més seguides i aclamades de Netflix. Ara, per fi s’ha sabut quin final donarà la plataforma a la història de Charlie (Joe Locke) i Nick (Kit Connor): serà amb una pel·lícula i no amb una quarta temporada.
Així ho ha anunciat a través d’un comunicat la companyia de streaming, que s’ha fet pregar abans de donar una resposta positiva als fans. D’aquesta manera, el llargmetratge adaptarà la trama del sisè volum de les novel·les gràfiques d’Alice Oseman, el qual encara no ha estat publicat.
La creadora, que sempre ha mantingut l’esperança de poder tancar la trama en condicions, ha assenyalat que està “molt agraïda a tots els que han treballat dur per fer-ho possible i als fans per la seva paciència i passió. Estic desitjant que aquesta història tingui un final màgic”, expressa en la nota enviada per Netflix.
La pel·lícula final de Heartstopper comptarà amb la direcció de Wash Westmoreland (Siempre Alice i Colette). Oseman s’ha encarregat d’escriure el guió de la cinta, que tornarà a comptar amb Connor i Locke com a protagonistes. Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman i Euros Lyn completen l’equip de producció, amb la mirada posada a iniciar el rodatge a l’estiu.
El film reprendrà la història en el punt on va acabar la tercera temporada a l’octubre: mentre en Nick es prepara per marxar a la universitat i en Charlie troba una nova vida a l’institut, la realitat d’una relació a distància comença a pesar-los. Els dubtes creixen, i la seva relació s’enfronta al repte més gran fins ara. Mentrestant, els seus amics també breguen amb els alts i baixos de l’amor i l’amistat, assumint nous desafiaments.