AGENDA
Presentació de la revista 'Àgora'
ACTES
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA ‘ÀGORA’, 37, I DE LA LIGOGRAFIA DEL 2025 DE XAVI CASALS
La revista conté un reportatge del Dia de la cultura 2024 i el lliurament dels premis Àgora 2023. També presentem la litografia de Sant Jordi 2025 creada per l’artista Xavier Casals que s’inspira en la Diada i les projeccions de Cineclub. Hora: 19 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CAMINS DE LLUM’
Aquesta exposició és un viatge introspectiu per diferents camins creatius, en què l’artista transforma el seu món imaginari en imatges materials, combinant elements figuratius i abstractes. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 25 d’abril.
‘MEMÒRIES DES DE L’EXILI DE JULIO RIBERA’
Recull els originals dels tres àlbums que componen les vivències de l’autor durant la guerra civil i la seva experiència com a refugiat a França. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 26 d’abril.
‘LA FORÇA DEL TRAÇ’
Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.
‘DE FORMES DEFORMES’, DE MIQUEL PLANCHART
Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent on l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.
‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’
La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.
JOAN XANDRI. ‘TRANSITORI’
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals, alguna de les quals fins i tot acabada de crear específicament per a l’exposició fa tan sols uns mesos. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.