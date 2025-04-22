TELEVISIÓ
La distopia més àcida
Netflix ha confirmat l’arribada de la quarta temporada de Love, Death + Robots, la seva exitosa sèrie antològica d’animació per a adults. L’estrena està prevista per al pròxim 15 de maig i els fans ja poden gaudir del primer tràiler oficial. Aquesta nova entrega inclourà deu capítols independents, cadascun amb una estètica i narrativa pròpies, fidel a l’esperit original de la sèrie, que es caracteritza per una barreja irreverent de ciència-ficció, fantasia, horror i comèdia negra.
El tràiler deixa entreveure un nou repertori d’històries sorprenents, entre les quals destaquen dinosaures gladiadors, gats messiànics, nadons gegants i invasions alienígenes. La promesa continua sent la mateixa: episodis curts, d’alta intensitat visual, que ofereixen una reflexió o sàtira sobre el comportament humà, el futur immediat i els límits de la tecnologia. Tot plegat, embolcallat amb una animació d’avantguarda que fa de cada capítol una peça única i autònoma.
La direcció de la sèrie segueix en mans de Tim Miller i David Fincher, dos noms de pes dins l’audiovisual nord-americà. La supervisió creativa recau novament en Jennifer Yuh Nelson, reconeguda per la seva tasca en pel·lícules com Kung Fu Panda 2. La producció, com ja és habitual, està repartida entre diversos estudis d’animació internacionals, fet que assegura una varietat d’estils i tècniques, que ha estat un dels segells d’identitat de la sèrie.
Love, Death + Robots ha esdevingut, des del seu debut, una referència dins l’animació contemporània. A més de guanyar dotze premis Emmy, ha estat aclamada per la seva gran capacitat de fusionar entreteniment i provocació, servint petites píndoles d’art audiovisual amb un alt grau d’experimentació. Aquesta quarta temporada arriba amb la promesa de continuar sacsejant l’imaginari dels espectadors amb noves trames.