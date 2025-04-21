HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La teva actitud bulliciosa i generosa inspira i és ben rebuda pels altres. També hi ha algunes persones que consideren el teu comportament ostentós o arrogant. Pots preguntar-te com és possible, ja que les teves intencions són bones. Voleu que la gent comparteixi l'amor i els bons moments.
Taure
Tan bon punt assaboreixes l'èxit, alguna cosa passa paga fer que et sentis malament per això. Potser una altra persona està gelosa de tu, i fa o diu coses que et fan sentir inseguretat. Potser el dubte prové d'una font interna que diu que no et mereixes la prosperitat. No deixis que això et pertorbi. Segueix endavant amb els plans.
Bessons
Pots sentir que mitges entre dos camps, o pots ser qui estigui en una lluita que necessiti de mediació. El gran problema amb la tensió d'avui és que una part pot ser tossuda i s'aferra als fets i la veritat, mentre que l'altra té una perspectiva més àmplia, no necessàriament realista. Els fets podrien estar distorsionats, depenent de qui els presenti.
Cranc
Aneu amb compte amb prendre't tot com una ofensa personal. Les accions desconsiderades d'altres persones et poden fer mal emocional, però no ha de ser així. Sempre que siguis capaç de mantenir una perspectiva saludable davant la situació, veuràs que molts dels comportaments que et molesten són el resultat de les inseguretats d'algú i no de la seva manca d'afecte cap a tu.
Lleó
Les tensions et poden resultar difícils de manejar. Pots preguntar-te per què simplement no es pot portar bé tothom. La resposta et pot semblar simple a tu, per la teva actitud tolerant. Malauradament, hi ha grans egos i actituds poc realistes involucrades que fan que sigui difícil per a la gent veure les coses amb tanta facilitat.
Verge
La tensió pot sorgir entre amics quan algú de cop i volta se sent completament ignorat. La gent tendeix a agrupar-se. Fes el que puguis per parlar de temes als quals tothom pugui contribuir per igual. Mantenir la unió és clau. Junts són aliats molt poderosos, mentre que dividits són els seus pitjors enemics.
Balança
El teu esperit animat i imaginatiu està en sintonia amb el col·lectiu. La necessitat d‟una consciència mundana id‟una humanitat evolutiva s‟ha tornat més evident que el pas del temps. Aquests problemes surten a la llum avui, però no us sorprengueu si rebeu un bany de realitat. Els teus somnis poden ser poc realistes. Algú podria intentar rebentar la teva bombolla, així que vés amb compte. No perdis de vista els teus objectius.
Escorpí
Just quan vagis més a poc a poc, simplifiquis i planegis, les coses començaran a recuperar-se de nou. La teva imaginació comença a volar. L´estabilització dificulta el teu esperit creatiu. La darrera cosa que la teva ment artística vol fer és reduir la velocitat. La resolució d‟aquest conflicte intern pot ser difícil, però és possible.
Sagitari
Pots sentir que hi ha una gran oportunitat esperant per tu, però el teu cap està massa confus per aprofitar-se'n. Potser tens por que si acceptes aquesta oferta ara, te'n perdràs una encara millor després. No et demoris! El canvi és progrés. Persegueix les coses que et cridin l'atenció. Aquestes oportunitats no duraran per sempre. Deixa de somiar i comença a fer.
Capricornio
La teva naturalesa sensible és atractiva. Les persones que et venen a demanar consells i orientació no estan decebudes. Tens un punt de vista pràctic i sòlid, però també ets una persona receptiva i comprensiva. Persones imprudents amb idees cridaneres podrien intentar enganyar-te. No canviïs. Estigues fort al teu interior i confia en el que creus.
Aquari
Pots sentir-te com si estiguessis en un tren ràpid cap a l'èxit. L'èxit es pot mesurar de maneres diferents. Avui és important que tinguis en compte el teu èxit emocional i com els teus sentiments encaixen a la teva vida. Pots descobrir que el tren on ets no és el tren on hauries d'estar. No tinguis por de baixar-te a la següent estació i canviar de línia.
Peixos
Pots sentir-te com un cargol que emergeix de la seva petxina. Quan ningú estigui mirant, treu el cap amb compte i dirigeix les teves antenes per llegir el món exterior. Quan veus una criatura com tu, sents comoditat i surts de la teva closca una mica més. Aneu amb compte amb deixar que les vostres defenses baixin massa, perquè un ocell gran i afamat pot estar buscant sopar.