TELEVISIÓ
Porta oberta a tornar
Brad Pitt està interessat a produir una segona temporada d’‘Adolescència’ i ja ha iniciat converses amb l’equip creatiu. La nova entrega se centraria en una altra trama.
Després de l’inesperat i rotund èxit d’Adolescència, la minisèrie britànica produïda per Brad Pitt a través de la seva companyia Plan B Entertainment, Netflix podria donar llum verda a una segona temporada. La ficció, que es va estrenar el passat 13 de març, ha captivat l’audiència global amb més de 114 milions de visualitzacions en menys d’un mes, convertint-se en la quarta sèrie de parla anglesa més vista de la història de la plataforma.
Tot i que inicialment es va concebre com una minisèrie de només quatre episodis, el seu impacte social i artístic ha portat Pitt a obrir converses amb el director Philip Barantini i l’equip creatiu per explorar la possibilitat d’una continuació. L’estil visual –amb un ús magistral del pla seqüència i una direcció frenètica i immersiva– ha estat un dels elements més celebrats per crítica i públic.
Jack Thorne, responsable del guió original, ha avançat que la història de Jamie, el jove protagonista de la primera temporada, es considera tancada. Per tant, qualsevol nova entrega prendria un rumb diferent, probablement en format antològic, amb nous personatges i trames, però mantenint el to cru i íntim que ha definit la sèrie.
Encara no hi ha cap confirmació oficial per part de Netflix, però tot indica que el projecte s’està gestant amb cautela i amb la voluntat de preservar la qualitat narrativa que l’ha convertit en un fenomen. Brad Pitt, que ha estat clau en l’impuls de produccions arriscades i d’alt nivell, aposta un cop més per ficcions que qüestionen la societat contemporània i donen veu a nous autors.
Si finalment es confirma la segona temporada, Adolescència podria consolidar-se com una de les sèries de referència del catàleg europeu de Netflix.