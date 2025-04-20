HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Pots tenir la sensació que no hi ha absolutament ningú a qui acudir-hi. La realitat és una cosa a què fa por enfrontar-se. L'última cosa que vols fer és parlar de debò. Però tens dificultats per obtenir satisfacció del teu món de fantasia. Els teus somnis et fan senyes, però tens por de cedir a aquesta temptació perquè sents un fort sentit del deure envers altres persones i llocs.
Taure
Tens un fort ego. Et fas càrrec de les situacions en comptes de deixar que elles es facin càrrec de tu. Però aquest sentit d'independència i de confiança personal pot amenaçar altres persones. Hi ha alguns que se senten segurs sabent que hi confies. Aquest és un daquests dies en què pots sentir un dolor creixent a mesura que les personalitats canviants xoquen amb còmodes patrons de comportament.
Bessons
La teva imaginació està a to avui, i és possible que vulguis intentar escriure, pintar o compondre. El passat és especialment atractiu, per la qual cosa és possible que vulguis fer una passejada per una galeria d'art, un museu, o assistir a un concert. Fes servir la teva intuïció, ja que està operant a un nivell alt. A través de l'art et poden arribar missatges que aportin coneixement i potser revelacions.
Cranc
Sempre tens curiositat intel·lectual, però avui podria ser especial. Malgrat que normalment ets idealista, avui la teva imaginació està en ple apogeu. És possible que vulguis intentar escriure o pintar.
Lleó
El teu judici generalment fiable pot semblar ennuvolat per l'emoció avui. Potser ets incapaç de decidir entre diferents cursos dacció. O potser sents que et distreus i que no et pots concentrar en el que cal fer. No tinguis por de posposar les coses i treballar en una mica menys aclaparador. Les coses semblaran més clares demà. Podràs passar el dia relaxant-te. Oblida't de treballar per un temps.
Verge
L'optimisme i la previsió són importants avui a mesura que prens les regnes de la teva vida i cerques noves oportunitats. Les converses condueixen a idees per a una possible progressió professional, i és molt probable que enviïs i rebis molts missatges. Podries fins i tot considerar una mudança, potser a una altra ciutat. No t'afanyis. Planeja-ho amb cura i tot hauria de sortir com vols.
Balança
Probablement avui rebràs moltes bones notícies. L'èxit personal i professional us està arribant. Un projecte que has estat esperat que produís guanys per fi els pot aconseguir. Són imminents. El teu entusiasme, confiança i optimisme haurien de ser molt grans com a resultat, cosa que farà que tinguis moltes ganes de seguir endavant.
Escorpí
Informació especial que t'arriba bé des de dins –les teves intuïcions– o des de fora –informació rebuda dels llibres, la televisió o Internet– podria aplanar el camí per a la promoció professional i el guany financer. La perspectiva per a tu és color de rosa, encara que pots esperar una gran quantitat de feina abans d'arribar a on vols ser.
Sagitari
El teu sentit de diversió et podria ficar en problemes. Aquest tipus d'actitud podria topar amb algú que està tractant de centrar-se en la seva tasca i que es pren les coses de debò. Pot ser difícil per a tu saber fins on pressionar en una situació.
Capricornio
Els aparells i dispositius nous que se suposa que faciliten fer certes tasques en realitat poden causar més confusió. Sovint t'encanta fer les coses a l'antic costum. Tot i que la gent pugui riure's de tu, tendeixes a insistir que les velles maneres són les millors. Pren-te el teu temps per completar les obligacions i tasques d'avui.
Aquari
Aneu amb compte amb sobrepassar-vos amb el vostre sarcasme. Algunes persones es prenen seriosament els teus comentaris. No tothom entén el teu humor. Això podria fer que la comunicació sigui de vegades confusa. Explica les coses com són, sense exageracions ni adorns per fer les coses més sucoses. No et limitis a dir la veritat, digues tota la veritat. Et sentiràs millor sobre la situació.
Peixos
La imatge que tens pot ser un tema difícil per a tu. Potser has pintat una imatge falsa de tu mateix o mateixa darrerament. En un esforç per cobrir la teva inseguretat, potser no els hagis expressat el que sents a algunes persones. Quan et mires en un mirall, és possible que la persona que veus sigui molt diferent de la persona que veuen els altres.