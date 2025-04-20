TELEVISIÓ
‘Andor’, punt final
Disney+ es prepara per estrenar aquest dimecres la segona i última temporada d’aquesta sèrie de ‘Star Wars’. La ficció havia de tenir inicialment cinc entregues.
Andor, l’aclamada sèrie de Star Wars, torna dimecres vinent a Disney+ amb la segona temporada, que també serà l’última. En un primer moment, la ficció es va concebre com un projecte de cinc temporades, però finalment el projecte protagonitzat per Diego Luna en el paper de Cassian Andor va quedar condensat en només dues entregues. Ara, en el marc del llançament de la darrera tanda de capítols, el seu creador, Tony Gilroy, n’ha explicat el motiu.
En una entrevista amb el mitjà estatunidenc SFX, Gilroy ha explicat que la decisió de reduir la sèrie no es va deure a ordres ni de Disney ni de Lucasfilm, ni tampoc a retallades pressupostàries, sinó més aviat a les limitacions pròpies del pes que comporta una producció d’aquesta magnitud i el desgast que suposa. Un fet que ja es va fer evident a mitja filmació de la primera temporada.
“Ens vam adonar que no teníem prou energia per tirar-ho endavant, i que el rostre del Diego no podia suportar el ritme, ja que el maquillatge trigava massa temps a aplicar-se”, ha dit. La referència a la cara del protagonista ve per l’envelliment que patiria l’actor durant tot aquest temps, creant una desconnexió visual per a un personatge que hauria de semblar més jove que al film Rogue One. “Disney ens va salvar dient: «D’acord, si trobeu una manera de fer-ho, us ho comprem»”, ha afegit Gilroy.
La segona temporada d’Andor tindrà 12 episodis i la història es dividirà en quatre blocs de tres episodis cadascun. Cada bloc representarà un any diferent en el viatge del Cassian fins a convertir-se en un rebel clau per destruir, ja a l’Episodi IV –Una nova esperança–, l’Estrella de la Mort. “És un experiment fascinant, i no sé si algú ho ha fet abans. Saltarem un any entre cada bloc, i farem servir aquest espai d’una manera molt interessant”, ha assenyalat el creador.
Plena d’intrigues polítiques, la sèrie narra la història de l’heroic grup de rebels que acabarà robant els plànols de l’arma de destrucció massiva de l’Imperi, preparant l’escenari per als esdeveniments de la pel·lícula original del 1977. La nova tanda d’episodis retrocedeix cinc anys respecte als esdeveniments de Rogue One per explicar la història d’Andor, i la seva transformació en heroi abocat a un destí èpic.