CARTELLERA
Confidencial (Black Bag)
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Confidencial (Black Bag) 15.45 17.45 19.45 21.45
Los pecadores 17.15 19.45 21.45
El casoplón 11.45 15.30 17.30 19.30 21.30
Una película de Minecraft 11.30*** 12.15** 15.30*** 16.00**
17.15 18.15** 20.15**
La Cita 22.15
Un funeral de locos 18.20 20.15
A working man 22.15
Blancanieves 12.00 15.15
Amateur 12.15 16.00 19.15 21.45
CINEMES GUIU
Amateur 19.00
Parenostre 17.15
Una pelicula de Minecraft 17.00