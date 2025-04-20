CARTELLERA

Confidencial (Black Bag)

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Confidencial (Black Bag) 15.45 17.45 19.45 21.45

Los pecadores 17.15 19.45 21.45

El casoplón 11.45 15.30 17.30 19.30 21.30

Una película de Minecraft 11.30*** 12.15** 15.30*** 16.00**

17.15 18.15** 20.15**

La Cita 22.15

Un funeral de locos 18.20 20.15

A working man 22.15

Blancanieves 12.00 15.15

Amateur 12.15 16.00 19.15 21.45

CINEMES GUIU

Amateur 19.00

Parenostre 17.15

Una pelicula de Minecraft 17.00  

