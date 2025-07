Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

En els darrers dies has pres la resolució de treballar constantment, buscar l'estabilitat i seguir els teus plans al peu de la lletra. Així que el dia que us espera serà una sorpresa desagradable. Pots esperar rebre notícies que desafien el rígid programa que has establert o conèixer gent que estigui decidida a desanimar-te.

Taure

Avui pots sentir una mica d'ansietat sobre el futur. Pots sentir com la teva força minva, especialment si tens una data límit. Necessites reptes per fer-te valer. Ara és moment de començar a posar-se en forma. El dubte és extremadament contraproduent. Tens tot allò que es necessita per aconseguir l'èxit!

Bessons

Hi pot haver algunes preocupacions que et molestin. Potser tens un interès financer o un problema menor de salut. No deixis que això et desanimi. Tens els recursos interns per superar-ho. Tot i que l'estat actual de les coses et fa sentir trist, el teu optimisme tornarà aviat. Fins aleshores, posa la teva confiança en altres valors, com ara l'amor, l'amistat i la fe.

Cranc

És possible que sentis mandra i una mica de mal humor, com si tinguessis un dèficit d'energia. Però l'ambient opressiu d'avui també prestarà objectivitat i realitat per a qualsevol anàlisi que facis sobre el que està passant a la teva vida. Per exemple, qualsevol assumpte que no aconsegueixi provocar el teu entusiasme probablement necessitarà alguns canvis.

Lleó

L'estat d'ànim és opressiu avui. Si poguessis, enviaries lluny a qualsevol que tracti de posar obstacles en el teu camí. O potser preferiries ser tu qui marxi! El dia per davant és apropiat per a un examen realista de les coses. Fins on creus que hi pots anar amb el teu potencial individual, emocional i professional?

Verge

Has decidit cridar-te l'atenció! De cop i volta, és obvi que no estàs tan bé com hauries. És hora de posar la teva autodisciplina a treballar. Pots canviar els teus mètodes de treball, tenir més cura dels teus diners o diversificar les activitats. Potser reorganitzaràs el teu equip de treball. Tot tipus de solucions estan disponibles per a tu.

Balança

Cursa o família? Reconeixement social o satisfacció personal? Potser sentis que dos pols oposats tiren de tu i que passes la major part del dia buscant respostes a aquestes preguntes. Ara estàs tractant de mantenir totes les bases cobertes, però el cansament que sents en dies com aquest és un indici que cal fer alguns canvis prudents i realistes per al futur.

Escorpí

Has de bregar amb alguns conflictes interns i externs Sovint estàs tan feliç en els teus somnis que realment no et centres en el que està passant al món real.

Sagitari

Pel que sembla, avui i els darrers dies has estat acumulant tensió interna sense sortida. Com a resultat, tens poca capacitat de resistència. De fet, si algú té la mala sort de provocar el teu enuig per criticar-te a tu oa la teva feina, pots explotar. ¡S'està gestant una tempesta! Tracta de resistir tant com puguis.

Capricornio

Una certa decisió vol dir que has arribat a un punt d'inflexió. La part més difícil de prendre aquesta decisió és dir adéu als teus vells hàbits. El passat pot semblar agradable i tranquil·litzador, sobretot quan allò desconegut s'acosta. Cal tenir força i determinació per deixar-ho enrere.

Aquari

L'horitzó s'ennuvola amb el dubte. Sents les frustracions provocades per les decisions recents sobre la teva vida amorosa. En altres paraules, t'estan sorgint dubtes! Avui has de recórrer a la teva força de voluntat i autocontrol per fer-li front als teus problemes de manera realista mentre derrotes a les teves ansietats.

Peixos

L'ambient és sufocant i pesat avui. Algunes decepcions sorgiran aquí i allà si has de provar les teves facultats de qualsevol manera, ja sigui en privat oa la feina. Hi ha una certa probabilitat que sentis enuig cap a algú important per a tu. No cedeixis el pas als teus sentiments negatius amb massa rapidesa. Seria dolent per a la teva moral.