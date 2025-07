Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Hauràs de demostrar la teva resistència avui. S'espera molt de tu, i no tens més remei que fer la contribució que s'espera de tu. No hi ha manera d'evitar-ho. Ets un jugador clau en els esdeveniments que giren al teu voltant. Segurament t'has adonat. Per molt que t'agradés anar-te'n de vacances, no ho pots fer ara.

Taure

Pots tenir molt bones idees relacionades amb el teu àmbit professional, però les domines totalment? Si no és així, accepta el fet que encara pots aprendre de cursos o experts al teu camp. No us perjudicarà que us guiïn una mica. Deixa de dubtar o criticar allò que altres et proposen.

Bessons

La comunicació és clau avui. Realitza les teves intencions immediatament per evitar confusions innecessàries. Com més puguis resoldre ara, millor t'anirà en el futur. Tu ets la peça faltant del trencaclosques, així que puja't al podi per tal de fer el teu important paper. El pont que ofereixes omple un buit crític que serà de gran ajuda per als altres.

Cranc

Canalitza la teva energia en tasques constructives. Analitza on podeu fer connexions importants. Hi ha una línia molt fina entre suggeriments i manipulació. Tracta d'evitar això darrer. Hi ha alguna cosa que t'atura. Aquesta restricció és probablement el millor. Podries cremar-te constantment si arribes als extrems a cada acció.

Lleó

Forces restrictives poden entrar en conflicte amb tu avui. La bona notícia és que hauries de ser capaç de trobar un espai de pau dins les teves emocions. Busca un mediador que et pugui ajudar a resoldre punts morts que puguin existir entre tu i els altres. Hi ha oportunitats tant per a la llibertat com l'autonomia esperant que prenguis acció.

Verge

Un enfocament planificat i disciplinat funciona millor avui. Una cosa a tenir en compte és que és important connectar amb els altres ara. Tractar de fer les coses tot sol pot semblar com la cosa correcta a fer, però ets molt més eficaç quan sol·licites lajuda dels altres. No tinguis por d'acostar-te a la gent que no coneixes gaire bé.

Balança

Aquest és un moment excel·lent per a tu. El teu estat emocional és meravellosament optimista. Les coses haurien d'anar bé i tens un instint que t'ajudarà a navegar a través de qualsevol aspror que aparegui, si n'hi hagués. Aprofita aquesta oportunitat per comprometre els altres i concretar els plans que tens la intenció de completar.

Escorpí

Les coses poden estar mentalment centrades avui, cosa que podria entrar en conflicte amb la teva naturalesa emocional. Opinions fortes poden sorgir, i t'hauries de prendre temps per escoltar. No forcis les coses si no estan a punt per desenvolupar-se. Si la poma no està a punt de caure de l'arbre, no l'agafeu. Espera fins que la poma estigui madura i el fruit caurà fins a tu sense esforç.

Sagitari

La teva llegendària impaciència t'està jugant una mala passada. Tens massa pressa. És possible que certes coses hagin canviat a l'exterior, però no han canviat allò que realment ets. Resisteix a la temptació d'escombrar tot per començar de nou. Si és així, en uns quants mesos estaràs una altra vegada on vas començar. Adopta un millor enfocament.

Capricornio

Pots ser una persona una mica tossuda i sembla que estàs a punt de demostrar-ho clarament. Pots anar una mica a poc a poc quan t'has de moure, però una vegada que comences, és molt difícil aturar-te! Tot i així, no hi ha res terriblement difícil quant a fer els ajustaments necessaris. T'has de donar temps.

Aquari

Pots sentir com que ja no pots explorar els teus sentiments, però persevera. Tens una gran capacitat per enterrar profundament els problemes, i pots anar per la vida distretament a sobre. És cert que aquesta estratègia permet romandre amb un bon estat d'ànim. Però potser mai no estàs en tant bon estat d'ànim que siguis profundament feliç. Estàs d'acord?

Peixos

Estàs en el procés de canviar de direcció a la teva vida professional. Això no es pot fer en un dia. De vegades és dolorós. Les coses avançaran a poc a poc i requereixen pensar i enfrontar-te als teus problemes amb honestedat. No fugis, fins i tot si tens la temptació de fer-ho. Confia que no ets gaire lluny del teu objectiu.