CINEMA

‘BODEGÓN CON FANTASMA’

Envoltats per vinyes i terres de cereals, els habitants d’un poble de la Manxa passen els dies amb normalitat. Uns, els vius, lluitant contra els destrets de la vida, mentre els altres, els fantasmes, breguen amb els disgustos de la mort. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

‘BENVINGUDA PASQUA’

Coca i ous de xocolata amb el Piolet i la Violeta i l’animació d’Explosive. Hora: 17.30 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘ROCOCÓ’

Oposant-se a l’austeritat del Classicisme i a la repressió religiosa, moral i política de l’època, el rococó va ser un moviment filosòfic i artístic que es va desenvolupar a Europa al llarg del segle XVIII. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

‘CAMINS DE LLUM’

Aquesta exposició és un viatge introspectiu per diferents camins creatius, on l’artista transforma el seu món imaginari en imatges materials, combinant elements figuratius i abstractes. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 25 d’abril.

‘MEMÒRIES DES DE L’EXILI DE JULIO RIBERA’

Recull els originals dels tres àlbums que componen les vivències de l’autor durant la guerra civil i la seva experiència com a refugiat a França. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 26 d’abril.

‘LA FORÇA DEL TRAÇ’

Exposició dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.

‘DE FORMES DEFORMES DE MIQUEL PLANCHART’

Exposició de fotografia que esdevé un exercici d’eclecticisme visual, una experiència diferent on l’abstracció i el figurativisme es confonen. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 10 de maig.

‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’

La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 18 de maig.

‘EXPOSICIÓ CAEE’

Repassarem la trajectòria de l’equipament escaldenc, des que va obrir les portes per primera vegada l’octubre del 2005. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de maig.

‘JOAN XANDRI. TRANSITORI’

Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys 80 del segle passat així com d’actuals, alguna de les quals fins i tot acabada de crear específicament per a l’exposició fa tan sols uns mesos. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.