Adeu a ‘Heartstopper’?

El 3 d’octubre passat va arribar a Netflix la tercera temporada de Heartstopper, la sèrie basada en les novel·les gràfiques d’Alice Oseman que ha captivat milions d’espectadors pel seu tractament de la diversitat LGTBIQ+ durant l’adolescència. Tot i les bones xifres d’audiència, la història de Charlie (Joe Locke) i Nick (Kit Connor), una parella d’adolescents enamorats que han de superar els obstacles del dia a dia, encara no ha estat renovada per a una quarta temporada per part de la plataforma.

Connor, en plena promoció de la seva última pel·lícula, Warfare, s’ha pronunciat al respecte en declaracions al mitjà nord-americà The Cut. Preguntat pel futur de la sèrie, l’actor britànic ha posat en relleu que els guionistes “no volen fer les coses només per fer-les” i que, si s’esperen massa, serà difícil reprendre la ficció. “Seria estrany veure l’Olivia Colman portant un Kit Connor de 30 anys a l’institut”, ha afirmat en to de broma.

Cal recordar que quan l’intèrpret va començar la sèrie acabava de fer 18 anys, de manera que ara, amb 21, veu molt complicat continuar interpretant un adolescent. Així, no es planteja anar més enllà d’una quarta temporada.

Davant aquestes declaracions, si finalment Netflix decideix renovar la producció, tot apunta que seria la darrera de Heartstopper, tot i que encara queden dos volums més de la sèrie de còmics per adaptar.

La tercera entrega va adoptar un to més madur que les dues primeres parts, centrant-se en la salut mental i el futur dels joves. De fet, finalitzava amb la decisió crucial de Nick sobre si anar a la universitat dels seus somnis, però lluny de casa i de Charlie, o estudiar a prop per estar amb el seu xicot. Encara no li ha dit res a Charlie sobre els seus plans de futur, per la qual cosa aquest podria ser el punt de partida i d’inflexió per a la següent temporada.