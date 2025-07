Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Has aconseguit superar els mals temps. Has anat més enllà dels problemes del darrer passat i estàs entrant en una fase més pacífica. Aviat completaràs els teus projectes engegats. La teva vida domèstica serà la imatge de la felicitat i harmonia. Gaudeix d'aquest període de descans i de relaxació, ja que serà seguit per un període d'intens anhel que requerirà de la teva total atenció.

Taure

El pronòstic per avui és excel·lent. L'ambient una mica opressiu dels darrers dies us inspira a canviar el vostre entorn ia visitar llocs nous. Per què no planeges un petit viatge? Tot sembla indicar que aquest és el millor moment per planificar una aventura. Si et demores, la rutina de sempre t'atraparà una altra vegada.

Bessons

Sempre veus les dues cares amb una mateixa situació amb claredat. Avui podeu jutjar possibles futurs cursos d'acció en vista del passat. Els valors anteriors poden ser posats a prova i les antigues opinions revisades. Podries considerar la possibilitat d'acabar una relació o entrar en una de nova. Això pot suposar un esforç, però sentarà les bases per a lèxit futur.

Cranc

Algú a qui coneixes des de fa molt de temps pot desaparèixer de la teva vida. Això podria fer que sentis desorientació i pèrdua denfocament. Les vostres idees sobre la veritat, l'honor, l'ètica i la moral poden requerir alguna revisió a la llum dels esdeveniments recents. Un canvi de professió podria ser a l'horitzó. Al costat positiu, estàs en procés de transcendir les teves limitacions.

Lleó

Encara que la comunicació sigui un dels teus punts forts, potser avui et sigui difícil. Pots sentir necessitat de fer introspecció, però una oberta i honesta discussió podria ser el que necessitis ara. Les teves arrelades idees i valors estan canviant, i pots necessitar orientació per posar les noves creences a treballar. Una cerca de la veritat està en el teu futur, i voldràs companyia per al camí.

Verge

L'estrès relacionat amb problemes de salut et podria obligar a la revaluació de la teva situació actual, en particular de la feina. Pots analitzar les teves habilitats i considerar com poden ser utilitzades en altres camps. Comunicacions de llocs distants poden portar noves oportunitats per perseguir ambicions antigues. No les deixalles immediatament. El canvi és al vent.

Balança

El teu interior infantil sortirà avui a la superfície. Els records dels bons temps passats posen en evidència el teu costat juganer. És possible que vulguis provar formes de diversió que abans gaudies, però que has abandonat des de fa molt de temps. Els nens serveixen d'inspiració i de sortida per a aquesta energia. Explica'ls històries sobre la teva pròpia infància o llegeix amb ells.

Escorpí

Renegociar les relacions pot causar dolor avui. Pots descobrir que intentar arreglar una no funcionarà. Emocions passades que han creat dificultats poden ressorgir. Alliberar-les podria proporcionar el coratge per seguir endavant. Els lligams amb els altres són com la matèria i lenergia. Poden canviar, però no es poden crear ni destruir. Qualsevol que sigui la forma que adopti, un vincle veritable sempre hi serà.

Sagitari

Avui promet ser un dia excel·lent, però no t'excedeixis. Podries tenir la temptació de pensar que les teves petites dificultats financeres ja són enrere. Per desgràcia, no és així. El que facis avui us ofereix el pla per al vostre futur. Els continus esforços per estabilitzar el teu comportament brindaran la seguretat que desitges per al futur.

Capricornio

Ets a la recta final ara. Acomiada't de les teves preocupacions. Els teus esforços valdran la pena quan la gent escolti els teus consells i tracti de complaure't. Tot i que alguns detalls de la teva vida amorosa encara han de ser resolts, durant un temps tot estarà tranquil. Has passat mesos en aquest procés d'autotransformació i et mereixes una mica de descans.

Aquari

La teva vida sembla girar al voltant del contacte humà. Ets una persona extravertida, conversadora i que gaudeix de reunir la gent, però darrerament has estat anhelant estar sola. Avui no ignoreu qualsevol necessitat que sentiu per estar en solitud. Tot i que és una necessitat inusual per a tu, és vàlida i hauries de tenir-la en compte.

Peixos

De vegades els amics es converteixen en la teva veritable família. Les teves amistats són més profundes i més duradores del que creus. Moltes persones estan ansioses per ajudar, així que per què et negues a rebre-la? No eres tu qui promocionava els beneficis de les amistats càlides i sinceres? El dia d'avui et fa conscient del teu talent i reforça com n'és d'important les amistats.