Un clàssic recuperat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després d’haver estat objecte de diverses versions cinematogràfiques, Carrie, la famosa novel·la de terror de Stephen King, arribarà per primera vegada a la petita pantalla de la mà de Mike Flanagan –un dels directors de terror més aclamats– i sota el paraigua de Prime Video. La sèrie es troba en les primeres fases de desenvolupament, així que encara no té data d’estrena. Ni tan sols se’n coneix el repartiment complet, tot i que sí que ha transcendit qui serà l’actriu principal.

Segons informa el mitjà nord-americà Deadline, l’actriu Summer H. Howell estaria a punt d’arribar a un acord per protagonitzar aquesta història amb la qual King es va convertir en tot un referent del gènere.

Si s’arribés a signar el contracte, la jove, que tot just té 20 anys, assumiria el seu primer paper protagonista en una sèrie, tot i que cal destacar que ja té experiència en el món del terror després d’haver participat en les pel·lícules de la franquícia d’El Ninot Diabòlic, a més de thrillers com Cazador contra Cazador o Spirit in the Blood.

La producció d’Amazon constarà de vuit episodis i Flanagan, que ja ha adaptat l’obra de King a Doctor Sueño –la seqüela d’El resplandor, serà el showrunner, director i guionista del projecte. Així mateix, també exercirà com a productor executiu al costat de Trevor Macy.

Igual que a la novel·la i a les diferents versions cinematogràfiques que s’han realitzat, la sèrie explicarà la història de Carrie White, una adolescent que, a més de patir assetjament escolar, creix en una família ultracatòlica i desestructurada. Superada per la seva trista realitat, la noia descobreix que té una sèrie de poders sobrenaturals que li permetran fer front als seus problemes d’una manera ben poc ortodoxa.