Sorpresa a ‘Ahsoka’

La primera temporada d’Ahsoka va ser una de les més estimades dins l’univers televisiu de Star Wars, en part per haver recuperat Hayden Christensen en el paper d’Anakin Skywalker. L’actor va mostrar una faceta poc explorada del personatge en acció real, centrada en la seva etapa com a combatent durant les Guerres Clon. Ara que des de Lucasfilm estan enfocat a revitalitzar la saga als cinemes, s’ha confirmat que el rodatge de la segona temporada de la sèrie ja ha començat.

Així, després d’una llarga espera, la nova entrega d’Ahsoka ja té llum verda i es troba en plena fase de producció. Rosario Dawson encapçala de nou el repartiment, i s’hi afegeixen noms com el de Rory McCann, qui assumirà el paper de Baylan Skoll després de la sobtada mort de Ray Stevenson. Però això no és tot: circulen rumors que apunten que Dave Filoni podria comptar amb una actriu icònica de Star Wars per a una sèrie d’escenes molt concretes relacionades amb el complicat passat d’Anakin.

Natalie Portman, qui va donar vida a Padmé Amidala en la trilogia de les preqüeles, seria una de les opcions que Filoni té sobre la taula, i la seva participació podria estar ja confirmada. Es rumoreja que Padmé podria aparèixer en un flashback o en una visió d’Anakin, amb l’objectiu d’aprofundir en moments clau dels films i oferir així més context dramàtic a determinades accions de l’antic aprenent d’Obi-Wan Kenobi, qui, per cert, també podria tornar a escena.

Ahsoka s’ha consolidat com una de les propostes més destacades de la franquícia, actuant com a seqüela espiritual de les sèries animades Star Wars: The Clone Wars i Rebels. En aquest context, tindria tot el sentit que Portman recuperés el seu personatge després de tants anys. De moment, la segona temporada no té encara una data d’estrena a Disney+, però s’espera que arribi durant l’any vinent.