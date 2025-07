Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Estàs netejant, escombrant i ordenant les teves relacions com mai abans. Encara queda molt per fer, però al final les teves relacions adopten formes completament diferents. Avui, per exemple, algú del teu grup donarà suport a les teves idees. Estàs en procés de canvi. Tothom que t'importa et recolzarà.

Taure

Els rius grans neixen de gotes d'aigua. No falten oportunitats a la teva vida en aquest moment. Aquest és un bon moment per estrènyer-te el cinturó a la teva vida personal i professional. Mai no has defugit del treball ardu. Ho acceptes. Acabaràs el dia sentint la satisfacció que produeix la feina ben feta. Enhorabona!

Bessons

No t'enganxis massa emocionalment a la teva feina avui. Tindràs més èxit quan et distancies del que estiguis intentant aconseguir. Una perspectiva més neutral sobre el tema et farà molt més eficaç en fer les coses. Tens el poder i l'hauries d'utilitzar. La clau és assegurar-se que no et governi.

Cranc

Descobrir la veritat en una situació és clau per a tu. Avui és possible que vulguis portar les coses a un nivell superior ia un punt de vista més noble. Això no pot passar fins que tots els fets estiguin clars. Recorda les promeses que facis i atempti-hi amb confiança. Les teves emocions poderoses estan carregades amb una energia ardent. No cremis els altres amb ella!

Lleó

Imagina't a tu com a part d'un cor magnífic avui. El teu paper és cantar meravellosament, però sé conscient que també ho és el de les altres veus. Assegureu-vos que la vostra veu no estigui ofegant la d'altres persones. Connecta't als esdeveniments d'avui. No siguis arrogant, però assegura't que la teva veu sigui escoltada.

Verge

El que no puguis trobar en un sol lloc seràs capaç de trobar-lo en un altre. No et rendeixis fins que trobis el que estàs buscant. La clau avui és controlar les emocions ardents i posar-les a bon ús. Una actitud cínica només servirà per complicar les coses i fer més difícil treballar amb altres persones.

Balança

No compliquis les coses avui. Si t'obres a noves maneres de fer les coses, pot ser que tinguis idees revolucionàries. Et tocaria anticipar el futur i tallar qualsevol possible problema. El mateix mètode convencional en què has estat treballant durant anys pot no ser la millor solució per a la feina. Cerca altres mètodes.

Escorpí

No us deixeu confondre per la intensa energia del dia. En lloc d'encongir-te per por, utilitza-la com a combustible per mantenir la força del teu poder intern. El teu ésser interior té una tremenda capacitat d'atracció que pot guiar les masses. No us deixeu estancar per la indecisió. Recordeu que qualsevol camí que escolliu és l'adequat. No t'equivocaràs!

Sagitari

No te gusta que te contengan. No puedes esperar en silencio hasta conseguir tus objetivos. Sé consciente de que en ocasiones, hay que realizar tareas desagradables antes de poder disfrutar. Este es el caso hoy. Afortunadamente, el día promete ser tranquilo con periodos de esfuerzo concentrado. Ahora puedes prepararte para el futuro.

Capricornio

Coneixeràs algú nou avui? És possible! Els aspectes astrals faran que sigui molt més fàcil per a tu. Donada la meravellosa energia que sents en aquest moment, algú fascinant pot sentir atracció cap a tu. Gaudeix d'aquest dia meravellós, ja que està fet a la teva mida!

Aquari

Pots esperar tenir un dia tranquil i eficient. Qualssevol que siguin els projectes que hagis iniciat a la teva vida pública o privada, haurien de començar a prendre una forma interessant. De mica en mica, la incertesa desapareixerà. Confia en el temps, ja que actualment està treballant a favor teu.

Peixos

Un dia seriós ha de venir. Et sents una mica en solitari ja que tots els que t'envolten es concentren en les pròpies necessitats en silenci i aïllament. Tot i això, gaudiràs d'una gran sensació aquesta nit després que hagis resolt molts problemes i has aconseguit fer moltes coses. En última instància, aquest serà un dia molt positiu, un pel qual pots acabar sentint molt d'orgull.