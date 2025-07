Retorn a un clàssic

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Netflix ha confirmat que està treballant en una nova adaptació de la icònica novel·la Orgull i prejudici, de Jane Austen. Es tracta d’una minisèrie que comptarà amb un repartiment encapçalat per Emma Corrin, Jack Lowden i l’oscaritzada Olivia Colman.

Segons informa Deadline, aquesta versió renovada del clàssic literari estarà dirigida per la cineasta Clio Barnard, coneguda per la seva tasca en films com Ali & Ava, Dark River o la sèrie La serpiente de Essex.

En aquesta nova proposta, Emma Corrin interpretarà Elizabeth Bennet, mentre que Jack Lowden assumirà el paper del senyor Darcy. Per la seva banda, Olivia Colman donarà vida a la senyora Bennet, mare de les cinc germanes protagonistes. El repartiment complet encara no ha estat revelat, però s’espera que inclogui més noms destacats del cinema britànic.

El guió serà a càrrec d’Alice Birch, que ja havia col·laborat anteriorment en sèries com Normal People i Succession. Birch s’encarregarà d’adaptar la història d’Elizabeth Bennet i el senyor Darcy, personatges que han captivat generacions de lectors des de la publicació de la novel·la l’any 1813. L’obra, cal recordar-ho, ja ha estat portada a la pantalla en diverses ocasions, tant al cinema com a la televisió.

Segons Deadline, el rodatge començarà en els pròxims mesos, tot i que encara no s’ha anunciat una data oficial per a l’estrena de la sèrie. Una producció que reforça la tendència de Netflix a apostar per produccions basades en obres clàssiques, després d’èxits com Los Bridgerton, Cien años de soledad o Il Gattopardo.

Orgull i prejudici suposarà, a més, el retrobament de Corrin i Colman, que ja van treballar juntes a la quarta temporada de The Crown, l’exitosa sèrie sobre la família reial britànica. En aquella entrega, Colman interpretava la reina Isabel II, mentre que Corrin debutava com a Diana Spencer, la jove princesa de Gal·les.