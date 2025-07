Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Aprofiteu la bulliciosa energia del dia d'avui. Aquest és un moment meravellós per expressar-se de manera poderosa. Pots ser extremista a aquest nivell, així que vés amb compte de com exerceixes el teu poder. La clau és no enganxar-te massa a les teves idees ni als resultats que vulguis. Les coses succeeixen com han de passar.

Taure

L'activitat s'està accelerant al teu voltant i has d'afegir la teva energia al grup. No sentiu la necessitat d'aconseguir accessoris cars per ser part del grup. El que necessites per connectar no és res que puguis comprar a una botiga. Ve del teu cor. Participa en debats intel·lectuals. Seran gratificants.

Bessons

La clau del dia d?avui és ser pràctic. Tracta de mantenir el teu enfocament i mantenir-te ferm. La gent no es preocuparà de somieigs fantasioses, així que mantingues aquests sentiments dins teu. Fes tot el que puguis per sintonitzar amb lenergia del grup per ajudar a una gran causa de qualsevol manera que puguis. Vés-te'n a un jardí i sent la terra a les teves mans.

Cranc

La bona notícia és que avui hauries de ser capaç de trobar un terreny estable per a les teves intenses emocions. Hi ha certa agressivitat a la teva naturalesa que pot arribar a manifestar-se. Mentre puguis mantenir aquesta tendència sota control, les coses haurien d'estar bé. No cal provocar una baralla avui. La clau és mantenir la tranquil·litat i aconseguir fer les coses. Les qüestions pràctiques seran dinterès primordial.

Lleó

Hi ha agressivitat en les teves emocions avui. Aquesta sensació reclamarà la teva atenció i demanarà que siguis estable i raonable pel que fa a totes les tasques que facis. Actua amb honestedat i comprensió. Ningú no entén metàfores fosques llevat que tinguin algun ús pràctic. Rega les plantes i neteja el teu pati. Com més a prop puguis estar de la Terra avui millor.

Verge

Treu el màxim partit d'aquest dia perquè una energia com aquesta no apareix sovint. Sent l'agressivitat a la teva naturalesa que t'insta que es facin les coses. En comptes de sentir frustració per la quantitat de feines, sent la motivació interior. Aneu amb compte amb les qüestions pràctiques i atén les qüestions relatives als teus objectius i carrera.

Balança

El dia trigarà a realment començar a no ser que et centris i calmis les teves poderoses emocions. El teu habitual desaferrament pot ajudar-te a bregar amb els problemes a un nivell cerebral, però avui has de tenir més receptivitat emocional. Fes el que puguis per portar més estabilitat a la teva vida. Pren una actitud agressiva envers la conclusió de les qüestions pràctiques que necessitin ser fetes.

Escorpí

Potser avui hauràs de deixar de passar temps als núvols. Aterra i fes-li front a les qüestions pràctiques que normalment evites. Hi ha una gran quantitat de força en les teves emocions i la teva naturalesa és més agressiva del que és habitual. Utilitza aquesta poderosa combinació denergia al teu profit. No deixis que altres t'encaminin cap a una adreça que no vols seguir.

Sagitari

Les teves emocions seran intenses. Hi ha una gran quantitat de força en les teves paraules. Deixa que el foc cremi el vermell viu. L'energia és contagiosa. Quan el foc s'encengui, ho seguirà fent durant molt de temps. Aquest és un daquests dies en què pots fer canvis importants en el teu pla de joc. No tinguis por de les transformacions dramàtiques.

Capricornio

Certes coses que poguessin estar succeint al teu voltant avui et podrien fer sentir com un espectador d'una obra de teatre estrangera. Per aquesta vegada, no et sents amb el públic. De fet, la teva energia es necessita al centre de l'escenari. Equilibra el boig drama amb una mica de la teva sòlida i poderosa racionalitat.

Aquari

Avui has arribat a un clímax emocional. Aquesta sensació pot ser molt poderosa. Grans transformacions es fan possibles sota aquesta tendència actual. Intenta alliberar-te de la teva rutina habitual i no dubtis a anar més enllà de les teves limitacions. Busca un significat més profund en comptes de seguir la multitud i les tendències actuals. Aquest no és moment per a l'evasió, sigues real!

Peixos

Seria bo que fessis una mica de meditació profunda avui. La connexió amb el teu espai interior és increïblement valuosa. Adona't que la gran transformació es produeix quan deixes anar el control. Deixa que les coses flueixin sense problemes i no et preocupis tant per l'organització i la planificació de totes les teves accions. No compliquis les coses. Una comprensió global de la situació vindrà de manera natural.