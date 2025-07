Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Avui podeu experimentar una explosió d'energia física que us insta a donar vida a les vostres emocions. Actueu d'acord amb els vostres veritables sentiments en tot moment. Fes saber que ets una força que cal tenir en compte. No hi ha necessitat de mostrar agressivitat o fer amenaces. Saps que si algú es burla de tu, tens la força i el valor per defensar-te.

Taure

El teu caràcter pràctic hauria de ser apreciat pel que fa als aspectes predominants. Hi ha una poderosa força que t'ajudarà en qualsevol tasca que emprenguis amb una gran força de voluntat per assolir les coses. Sigues lliure de fer-li front als detalls i tasques domèstiques que han estat reclamant la teva atenció. És hora d'aconseguir treure aquestes coses del camí.

Bessons

Aquest és un dia ple denergia per a tu. Ets capaç de fer moltes coses. Pots trobar una marcada serietat a les teves emocions que t'ajudi a mantenir-te al dia amb tot el que has de fer. Integra els teus plans amb els d'altres persones i veu quin tipus d'avenços increïbles es poden fer. Podràs mantenir una actitud agradable a qualsevol situació social.

Cranc

Pot ser difícil encaixar amb les actuals tendències del dia. L'energia és àmplia i lluminosa i sents la necessitat d'aprofundir i de penetrar més. Pren un descans de la teva habitual intensitat i tracta de mantenir les coses senzilles. Roman a la llum i sigues sociable. En integrar-te amb l'humor del dia, és possible que sentis més equilibri i enfocament.

Lleó

Pots experimentar un clímax emocional avui. Les coses podrien arribar a un punt crític. No et sorprenguis si et trobes alguna oposició seriosa. Dispersa la teva energia lliurement, però no et sorprenguis si els altres intenten llençar en la direcció oposada. La flexibilitat és un aspecte clau per a tu. Allibera't de les restriccions i improvisa.

Verge

És possible que vulguis moure't cap a moltes direccions diferents avui, però, alguna cosa sembla impedir-te anar enlloc. Aquest conflicte molest d'energies pot fer que sigui difícil treure el màxim profit del teu dia, però el pots manejar. No actuïs precipitadament. Avalua totes les opcions abans de prendre una decisió final. Si res no sembla encaixar, no pressions.

Balança

Hi ha un estat d'ànim ombrívol que obstaculitza les teves emocions avui, però les coses t'afavoreixen en general. Els contactes que facis ara poden ser extremadament valuosos. Podríeu obtenir una gran quantitat d'informació a partir de les interaccions socials. Aquest és un bon dia per realitzar múltiples tasques i ratllar tantes coses de la llista com et sigui possible.

Escorpí

Pot semblar que avui la gent ha perdut la sensibilitat. Mentrestant, sents indecisió i inseguretat sobre quin camí prendre. La gent vol saber de tu. Vol saber què estàs pensant. No tingueu por de dir el que penseu, fins i tot si va en contra de l'estat d'ànim general. No abandonis si les coses no surten exactament com vols. Les coses milloraran aviat.

Sagitari

Les teves emocions rebran un impuls especial avui que potser t'has de prendre molt de debò. Hi ha un instint fort dins teu que està llest per defensar els teus sensibles sentiments. El truc avui és centrar-se. Planifica i organitza i seràs capaç de fer unes quantes coses. No actuïs temeràriament si algú et contrària.

Capricornio

Aquest és un moment excel·lent per a tu. No només les teves emocions estan en un màxim cíclic, sinó que també han afegit una força que t'ajudarà a mantenir el coratge davant de qualsevol oposició que se't presenti. La bona notícia és que la planificació en pot donar els fruits. Hi ha forces poderoses en marxa que us ajudaran a avançar cap a les vostres metes.

Aquari

Aconsegueix que la teva naturalesa capritxosa torni a ser realista. És important que els altres també tinguin la paraula. No interrompis quan parlin. Mantingues la boca tancada i les orelles ben obertes. La realitat et tornarà avui allò que hagis sembrat, sigui favorable o no. Aquest és un bon moment per fer una passejada pel bosc i tornar a connectar amb la Terra.

Peixos

Ocupa't de casa teva i de les tasques domèstiques avui. Neteja el pis, renta la roba. Fes una llista i segueix-la. Pots notar que hi ha una sensació sòlida que t'ajuda a mantenir la concentració a la tasca en torn. L'eficiència n'és la clau. És probable que experimentis una onada d'avenços a la feina que arribaran quan les teves emocions estiguin controlades.