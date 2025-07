Acció sense treva

The last of us

HBO ha confirmat oficialment que The Last Of Us tindrà una tercera temporada, una notícia que ha entusiasmat els seguidors d’aquesta adaptació televisiva del popular videojoc de PlayStation. L’anunci arriba pocs dies abans de l’esperada estrena de la segona entrega, prevista per dilluns a Max.

Aquest segon lliurament continuarà la història dels protagonistes Joel i Ellie, interpretats per l’actor xilè Pedro Pascal i l’actriu britànica Bella Ramsey. Tots dos tornen a encapçalar el repartiment després de l’èxit aclaparador de la primera temporada, que va concloure el març del 2023 amb una audiència de 8,2 milions d’espectadors entre emissions lineals i per streaming, segons dades de Nielsen i xifres internes de Warner.

També repeteixen Gabriel Luna com a Tommy i Rutina Wesley en el paper de Maria, consolidant la continuïtat narrativa de l’univers postapocalíptic. Entre les noves incorporacions destaquen Kaitlyn Dever com a Abby, Isabela Merced com a Dina, Young Mazino en el rol de Jesse, i Ariela Barer interpretant Mel, entre d’altres personatges que tindran un paper clau en l’evolució de la trama. A més, la reconeguda actriu Catherine O’Hara s’uneix al repartiment com a convidada, aportant un nou matís a una història que es preveu encara més intensa i emocional.

Tant la segona com la tercera temporada narren els esdeveniments de la seqüela del videojoc, titulada The Last of Us: Part II, que situa l’acció cinc anys després del desenllaç de la primera tanda de capítols. En aquesta nova aventura, els protagonistes hauran d’enfrontar-se no tan sols a noves amenaces derivades del fong cordyceps i a hordes de zombis, sinó també a conflictes i dilemes morals que posaran a prova els seus vincles.