Secrets de campanya

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La plataforma Filmin suma un nou títol al seu catàleg amb l’arribada, dimarts vinent, d’En la sombra, una minisèrie francesa de sis capítols que promet captivar els espectadors aficionats als thrillers polítics. Amb un to sobri, la ficció s’endinsa en els engranatges de les campanyes electorals modernes, mostrant-ne tant l’aparença pública com les clavegueres invisibles.

La història gira entorn de Paul Francoeur (Melvil Poupaud), un candidat carismàtic que acaba de guanyar les primàries del seu partit i es prepara per encarar les eleccions presidencials. Ambiciosa però fràgil, la seva candidatura es veu sacsejada per tensions internes, maniobres dels adversaris i un rumor de frau que amenaça de fer-la naufragar.

La trama se centra en les parts fosques d’una candidatura a les presidencials

Al seu costat, i sovint a l’ombra, trobem César Casalonga (Swann Arlaud), el seu estrateg principal i home de confiança. A ell li correspon la tasca de contenir les crisis, neutralitzar els rivals i gestionar un entorn polític cada cop més hostil, on la lleialtat és escassa i el perill pot venir tant de fora com de dins. Amb una atmosfera opressiva i un ritme que s’accelera a mesura que avança la trama, En la sombra esdevé una metàfora crua del poder i els seus costos.

La minisèrie és protagonitzada per melvil poupaud i swann arlaud

El creador de la sèrie, Pierre Schoeller, ja havia destacat anteriorment per la seva mirada crítica sobre les institucions franceses amb títols com L’Exercice de l’État. Ara, torna a abordar la política des d’una òptica encara més personal, posant l’accent en la dimensió humana dels personatges. La proposta juga amb dilemes morals, tensions de classe i l’esgotament psicològic que comporta viure immers en una guerra electoral permanent.

En la sombra arriba a Filmin en un moment en què la plataforma reforça l’aposta per la ficció europea d’alt nivell, amb títols destacats com Shetland, Such Brave Girls, El quinto mandamiento, Hasta que te mate o Soviet Jeans, entre d’altres.