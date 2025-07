Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Hi ha una gran quantitat de combustible per al teu foc avui, així que veu per això. Passa temps amb els teus i fes servir la teva creativitat. Dóna-li un bon ús a la teva personalitat d'amant de la diversió seguint-los el joc dels altres. Aquest és un bon dia per oferir els teus talents als esforços en grup. Seràs una benvinguda addició a qualsevol situació social.

Taure

Pot ser difícil prendre una decisió avui. T'han bombardejat tant amb fets i informació que no tens seguretat de com procedir. No et deixis confondre. Tu domines l'anàlisi i l'organització. Si algú pot arreglar les coses, tu ets. Confia en la teva capacitat i fes que passi. Mantingues les coses senzilles i amb energia. No deixis que els detalls t'atrapin gaire.

Bessons

Promou l'equilibri i l'harmonia tractant avui de relaxar-te abans de tractar de relacionar-te amb altres persones i els seus drames. Protegeix-te en un entorn estable on puguis expressar les teves inquietuds, juga als coixins o corre al voltant de la quadra. Quan aconsegueixis això, tindràs una actitud nova i fresca amb la qual participar en les aventures del dia.

Cranc

Avui sents agressivitat, però aquesta sensació pot ser útil per a tu i pel que ha passat. Hi ha una força pràctica que t'ajuda a mantenir-te amb els peus a terra i ser realista sobre certs temes. No facis promeses que saps que no pots complir. No siguis aquest tipus de persona que promet el món i que després no pot complir res.

Lleó

La tensió emocional és gran avui. Pots estar a l'avantguarda de l'acció mentre portes les coses més enllà o podries acabar estant tot sol enmig del no res.

Verge

No t'aturis avui. Tu ets la persona adequada per a la feina en gairebé qualsevol situació que et trobis. Tindràs els instints necessaris per avançar en un projecte, observa el que cal fer, reuneix els recursos i posa les coses en marxa. Hi ha una agressivitat en tu que t'està instant a fer una gran conquesta, aplanant el camí per a una gran celebració plena de festa i diversió.

Balança

Has de mirar de no deixar anar la llengua avui. Encara que penses que tens totes les respostes, és possible que no hagis tingut en compte totes les peces del trencaclosques. Hi ha una agressivitat emocional avui que pot tenir un fort efecte a tot el món, especialment en tu. Considereu la possibilitat d'escoltar més i parlar menys.

Escorpí

No et sorprenguis si et sents com si t'estiguessin tocant un pal avui, ja que alguna cosa et motiva a posar-te en marxa. Hi ha una energia agressiva en acció que demana coses a tothom. Has de pensar com les teves habilitats i naturalesa perceptiva es poden utilitzar millor per ajudar a fer que les coses es facin de manera eficient i eficaç.

Sagitari

Les teves emocions es poden refredar avui, però no deixis que això et desanimi. Per aprofitar al màxim aquest dia, et toqués treballar amb lenergia. Participa en les tasques que requereixin més disciplina i força de voluntat. Posa't en la teva manera seriosa i aconsegueix que es facin les coses. Fes-li front a les tasques pràctiques que requereixin una mà ferma i una ment centrada. Pots aconseguir força.

Capricornio

Hi ha un frenesí de ritme ràpid el dia que podria fer que et sentis en un estat de lleuger abandonament. És possible que vulgueu prendre't les coses amb més lentitud, però l'energia del dia no admet dubtes ni demores. Aquest és un bon moment per sortir i ser social. Fes contactes importants i tracta de fer múltiples tasques. Mantingues el teu sentit de l'humor i la teva manera de ser flexible.

Aquari

Aquest serà un dia excel·lent per a tu. La gent és a la teva longitud d'ona més que de costum. Pots aconseguir força coses. És possible que vulguis prendre un enfocament disciplinat avui. Considera la possibilitat de ser una mica més realista a les teves accions. En general, hauries de gaudir de bon humor tot el dia. El teu enginy i el teu humor et portaran fins a l'èxit.

Peixos

Aquest és un dia molt millor per sortir i estar amb la gent que per quedar-se a casa. Comunica't amb altres persones a nivell personal i comparteix una mica de la teva saviesa. Al mateix temps, obre't a rebre coneixement per part dels altres. No et prenguis les coses gaire seriosament. Ningú no estarà d'humor per a una conversa profunda en un dia com avui.