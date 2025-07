Torna 'Black Mirror'

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Netflix estrena demà la setena temporada de la sèrie britànica Black Mirror, creada per Charlie Brooker. En aquesta nova entrega, els espectadors podran veure com els personatges són sotmesos a tecnologies que alteren l’estructura neuronal, juguen a atípics videojocs o descobreixen la doble cara de la intel·ligència artificial.

Després de la temporada anterior, estrenada el 2023, la influent sèrie torna amb un repartiment de renom que inclou Emma Corrin, Paul Giamatti, Issa Rae, Rashida Jones i Awkwafina, entre d’altres. Malgrat això, encara hi ha interrogants sobre el contingut dels capítols, segons es desprèn del tràiler que ha presentat la plataforma.

Black Mirror ha aconseguit consolidar-se amb el pas dels anys com una referència ineludible dins la ciència-ficció i també dins del panorama televisiu general. Ha recollit el llegat de sèries clàssiques de misteri com Alfred Hitchcock presenta i ha obert el camí a propostes brillants com Years & Years.

La sèrie es va estrenar al Regne Unit el 4 de desembre del 2011, primer a Channel 4 i, des de 2014, a Netflix. Cada temporada ha comptat amb un màxim de sis capítols, tots independents entre si, i les set temporades en sumen un total de 32. Cal afegir-hi un especial de Nadal estrenat el 2014, amb Jon Hamm, Rafe Spall i Oona Chaplin, que va ser l’últim episodi difós per Channel 4 abans del pas a Netflix. A més, l’any 2018 es va presentar un capítol interactiu que permetia al públic influir en les decisions dels protagonistes.

Pel que fa a la direcció, a més del mateix Charlie Brooker, hi han participat noms destacats com Joe Wright, Owen Harris o Jodie Foster, que es va fer càrrec del segon capítol de la quarta temporada.