Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

TALLER D’INICIACIÓ A L’ART D’EXPLICAR HISTÒRIES

A partir de les històries curtes que us oferirem, ens aproparem al treball del narrador: per a qui, per què explicar-ho? Combinant el treball corporal i de veu, t’oferirem trobar els teus personatges i donar-los vida. Horari: de 18 h a 21 h. La Fada Ignorant. Andorra la Vella.

TALLER DE SARDANES

Taller per a totes les edats de sardanes a Canillo. Horari: de 19.30 a 20.30 h. Edifici Perecaus. Canillo.

LLETRES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘ALTER EGO-VENTANAS ROTAS’

La presentació de la novel·la negra serà a càrrec de l’autor Esther Piquer. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘MEMÒRIES DES DE L’EXILI DE JULIO RIBERA’

Recull els originals dels tres àlbums que componen les vivències de l’autor durant la guerra civil i la seva experiència com a refugiat a França. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 26 d’abril.

‘LA FORÇA DEL TRAÇ’

Dedicada als gravats d’Antoni Tàpies, una de les figures més rellevants de l’art contemporani català i internacional. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 d’abril.

ARTCAMP ANDORRA - ‘COLORS PER AL PLANETA’

Exposició itinerant de l’ArtCamp Andorra Colors per al Planeta, al vestíbul de l’Espai Galobardes, organitzada per la comissió nacional andorrana per a la Unesco. Horari: de 9.30 h a 17.00 hores. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 30 d’abril.

‘DE FORMES DEFORMES’

Un recorregut immersiu al voltant d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que ens porta a dues lectures sobre la mateixa obra. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 d’abril.

‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’

La sostenibilitat és ja una part essencial de la societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 25 de maig.