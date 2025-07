Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Pots sentir que algú està intentant molestar-te. És important que ara no oblidis qui ets. No et sorprenguis si sents una estirada negativa d'algú o alguna cosa. Si és així, allunya't de la situació. No és la teva responsabilitat fer feliços tothom. No t'entristes en intentar alegrar els altres.

Taure

Avui és un dia fantàstic per a tu. Seràs capaç d´aconseguir molt durant el dia, deixant la nit oberta per gaudir de l´entusiasme amb altres. Quan t'encarreguis de les coses necessàries, no dubtis a prendre't una bona ració de diversió. T'has guanyat el dret a alliberar-te ia divertir-te. Hi ha confiança al teu pas, així que mostra el teu orgull.

Bessons

És possible que hagis de parlar avui, però això és natural. Tens molt a dir, així que, per què no dir-ho? Aconseguiràs els teus objectius amb molt poc esforç. Diverteix-te i no dubtis a tractar-te a tu de la manera que mereixes. Respecta't a tu, i els altres et respectaran. Seu amb l'esquena recta i mostra orgull per ser qui ets.

Cranc

Potser et resultarà difícil complir amb alguna tasca avui. La teva ment es pot sentir fragmentada. Pot ser difícil enfocar-se. Si aquest és el cas, no et preocupis gaire per això. Potser és l'Univers qui et diu que no passa res per no centrar-s'hi. Mantingues les coses lleugeres i despreocupades. No hi ha necessitat d'estressar-se per alguna cosa que només existeix a la teva ment.

Lleó

Avui surt a divertir-te. Escapa del teu estat d'ànim laboral i diverteix-te. Ves a un lloc nou i fa una llarga passejada a l'aire lliure amb amics. Tens una gran quantitat denergia, així que comparteix el teu entusiasme amb altres. Hi ha un emocionant rumor a l'aire que hauries d'aprofitar i al qual contribuir. Pren-te un descans del que és mundà i viu una aventura.

Verge

Anota alguns dels teus pensaments avui. Comunica els teus sentiments en un diari o escriu cartes o correus electrònics a persones que no hagis vist en molt de temps. Mantingues el to lleuger. Tens un munt d'informació per compartir, te'n adones o no. Aquest és un bon dia per vestir-se, sortir i divertir-se. Comparteix un dinar amb amics i deixa les teves preocupacions per a un altre dia.

Balança

Tu domines molts temes, així que propaga el teu coneixement al teu voltant. Altres prestaran atenció a les teves paraules. Fes-les servir amb cura. Potser saltis d'un tema a un altre, però això està bé. Les aventures inesperades que et trobis et mantindran en constant entreteniment. No et preocupis per les conseqüències. Sal i diverteix-te. ¡L'energia del dia és elèctrica!

Escorpí

No et preocupis tant pels altres avui. La teva feina és divertir-te. Mantingues les coses equilibrades per no aprofundir massa en un tema o projecte específic. El dia apunta cap a la varietat, així que dedica un temps a moltes coses diferents. Pots descobrir un talent sense explotar o un nou interès. Gaudiu de l'exploració.

Sagitari

Controla't i esbrina què és el que el teu cor desitja. Hi ha una força agressiva estirant les teves fibres avui. Llevat que tinguis molt clar què és el que vols i sents, podries perdre el teu equilibri fàcilment. Mantingues els peus a terra i tot hauria d'anar bé.

Capricornio

Dirigeix la teva agressivitat en la direcció correcta avui. Això no hauria de ser gaire difícil ja que coneixes i entens el significat d'una feina ben feta i allò que es necessita per aconseguir les coses. Tens ànsia per posar en marxa certs projectes. Heu fet l'organització i la planificació. Confia que saps exactament com procedir.

Aquari

Avui no és un dia per simplement passar-hi l'estona. Hi ha un assumpte molt important que cal tractar abans de poder participar en qualsevol activitat de diversió. Els esdeveniments de la nit seran divertits i gratificants, sempre que compleixis els deures del dia, deixant la teva ment lliure d'obligacions.

Peixos

Tracta de mantenir les teves emocions sota control avui. És possible que puguis arribar a enutjar-te extremadament ia fer-te mal a tu ia les persones que tinguis a prop. És important mantenir certa modèstia i humilitat en tot moment. Construiràs un bon caràcter que es guanyi el respecte dels altres, inclosos els teus superiors.