Retorn a Gilead

L’any 2019 es va anunciar que la plataforma nord-americana Hulu, vinculada a Disney, estava interessada a adaptar la novel·la de Margaret Atwood Els Testaments, que serviria com a seqüela de la sèrie El cuento de la criada. Ara, coincidint amb l’estrena de la sisena temporada de la ficció protagonitzada per Elisabeth Moss a Max, el servei de streaming ha anunciat l’inici de la producció de la nova ficció.

Ambientada quinze anys després del final de la història original, The Testaments comptarà amb la producció executiva de Bruce Miller, Warren Littlefield i Elisabeth Moss. Els creadors esperen que l’actriu pugui tornar a interpretar el paper de June en aquesta nova proposta, tot i que això dependrà de com acabi la sèrie matriu. En tot cas, han avançat que voldrien que hi aparegués encara que fos en forma de flashbacks. Segons ha informat Deadline, la protagonista del nou projecte serà Chase Infiniti, que interpretarà Agnes, la filla de June.

El repartiment principal també inclou Ann Dowd, que reprèn el paper de la Tia Lydia, així com Lucy Halliday (Daisy), Rowan Blanchard (Shunammite) i Mattea Conforti (Becka). A aquests noms s’hi afegeixen altres noves cares que interpretaran diversos personatges dins del règim de Gilead: Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote o Kira Guloien, entre d’altres.

Tot i que encara no hi ha data d’estrena –és aviat perquè la producció tot just acaba d’arrencar– s’espera que la nova sèrie arribi a la petita pantalla durant l’any vinent. L’acció tindrà lloc a la teocràcia distòpica de Gilead, quan ja han passat quinze anys dels esdeveniments de la història precedent. La trama segueix la vida de tres dones –la tia Lydia, l’Agnes i la Daisy– els destins de les quals s’entrellacen a mesura que descobreixen els secrets del règim i de la resistència que s’ha bastit contra ell.