Aries

Sí, ara és el teu torn. Potser has estat esperant per alguna cosa, però el moment no ha estat adequat. Potser hi ha hagut una barricada mental o física al camí. No esperis més. El temps ha arribat. Fa un pas endavant. No posis excuses i no t'aturis. Com més contribueixis, més recompensa rebràs.

Taure

No deixis que avui els detalls t'ofeguin. Si segueixes tractant de perfeccionar-ho tot acabaràs perdent la teva oportunitat. Feu que les coses vagin ràpid. No us preocupeu tant per qüestions insignificants. Quan t'enfoques negativament en detalls, només aconsegueixes que sorgeixin altres qüestions addicionals.

Bessons

Una imaginació i un enginy més grans podrien portar noves idees per ajudar-te a avançar en l'àmbit financer. La informació pràctica procedent de fonts externes es fusiona amb perspectives per aportar idees útils. Considereu-ho tot acuradament abans de prendre qualsevol decisió. Obre't a l'assessorament i els consells dels altres. Trieu el que escolliu fer, avui promet ser un dia molt afortunat.

Cranc

Els esdeveniments socials podrien proporcionar-te alguns nous contactes interessants. Les relacions amb els socis de tot tipus han de ser fructíferes i mútuament beneficioses, especialment quan aquestes persones són també amics propers.

Lleó

Les teves habilitats eficients i pràctiques estan operant a un nivell molt alt avui. Un objectiu a llarg termini en què has estat treballant podria finalment ser aconseguit, portant-te bona fortuna i reconeixement. Els teus esforços probablement seran apreciats. Un gran avenç podria ser a l'horitzó.

Verge

El teu fort sentit de negocis i les teves habilitats pràctiques van de la mà amb la imaginació i la innovació per portar progrés. Una informació que ve de lluny podria resultar especialment valuosa.

Balança

Amics i familiars et poden visitar avui. Probablement això portarà nous amics l'experiència dels quals beneficia un projecte en què has estat treballant. Pots fantasiejar sobre com gastaràs tots els diners que trauràs d'aquest projecte. Això està bé, sempre que aplacis les compres fins que tinguis els fons.

Escorpí

Un esdeveniment social a prop de casa teva, fins i tot a casa teva, podria aportar-te informació útil que pots utilitzar per avançar en la teva carrera. Pots fer alguns contactes valuosos. La informació rebuda dels veïns pot resultar aclaridora. S'ha de sentir optimista, entusiasta i amb molta motivació. El que comencis avui tindrà èxit.

Sagitari

Si no us expresseu avui, la gent podria tenir la impressió que alguna cosa està malament. La persona amb qui parles pot pensar que t'està avorrint. Contribueix en alguna cosa a la conversa. Les opinions fortes estan volant, i la teva és tan vàlida com qualsevol altra persona. Que sigui alegre i ocorrent.

Capricornio

Aquest és un gran dia per fer compres. Uneix-te a les teves amistats i vés a les botigues per afegir-hi més bellesa i articles plaents a la teva vida. Allunya't del que és barat i de mala qualitat. Et mereixes qualitat. Converteix l'expedició en un esdeveniment social i diverteix-te. Passaràs una bona estona amb els teus amics, encara que no compres res.

Aquari

Pots tenir la sensació d'estar obrint-te pas massa lent, però sembla que les coses tenen un millor aspecte. S'ha aixecat un pes i et prepares per emprendre el vol. Aviat podries tornar al teu antic estat. Almenys, d'alguna manera et sentiràs millor sent qui sempre vas ser. És el moment adequat per fer una festa o passar l'estona amb un gran grup d'amics.

Peixos

No et prenguis res massa de debò avui. Les persones poden ser descurades amb les seves paraules i acabar ferint els sentiments, o fins i tot trencar cors daltres. No aprofundeixis gaire en allò que et diguin. Si analitzes massa la situació, podries arribar a escenaris que no tenen base real.