Oportunitat a Netflix

Mentre Warner Bros. es desfà de sèries i pel·lícules de Scooby-Doo i sembla relegar cada cop més el seu llegat amb cancel·lacions constants, Netflix ha decidit agafar el relleu i oferir un nou refugi a la mítica colla de Misteris S.A. La plataforma ha apostat per una sèrie d’acció real que promet ser ambiciosa i innovadora.

Tot i que no serà un retorn a l’animació clàssica, la companyia ha donat llum verd a una temporada de vuit episodis que oferirà una nova visió dels icònics personatges. Segons informa Deadline, la sèrie explorarà el primer cas que van resoldre junts Shaggy, Daphne, Velma, Fred i, naturalment, Scooby-Doo.

Aquest nou projecte es presenta com una història d’origen que mostrarà com es va formar el grup i quins misteris van portar els seus membres a convertir-se en els investigadors del paranormal més coneguts de la televisió. Al capdavant hi trobem Greg Berlanti –cocreador de You i peça clau de l’univers Arrowverse de Warner–, mentre que el guió anirà a càrrec de Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, responsables de l’adaptació de Cowboy Bebop. Tot plegat apunta a una aposta de Netflix per una producció amb caràcter propi i un to més seriós.

Segons la sinopsi oficial, la trama girarà entorn d’un misteri inquietant que marcarà per sempre les vides dels protagonistes. El grup es veurà immers en un cas relacionat amb un cadell de gran danès perdut, que podria haver estat testimoni d’un crim amb elements sobrenaturals.

Amb aquesta nova producció, Netflix té l’oportunitat de redefinir l’univers Scooby-Doo amb una mirada renovada i allunyada d’intents fallits com la sèrie Velma, que va intentar modernitzar la franquícia amb un to irreverent però que va rebre dures crítiques per part del públic.