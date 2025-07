Sumant nous fitxatges

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’actriu Renée Zellweger, guanyadora de dos Oscar, formarà part del repartiment de la cinquena temporada de la sèrie Only Murders in the Building (Disney+), segons ha informat el mitjà especialitzat Deadline. Encara no s’ha fet públic quin paper tindrà la protagonista d’El diari de Bridget Jones, però se sap que aquesta nova entrega resoldrà l’assassinat de Lester, el porter de l’Arconia, l’escenari principal de la sèrie.

La producció d’aquesta cinquena entrega es va posar en marxa fa només uns dies a Nova York, amb el retorn dels quatre protagonistes principals: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez i Michael Cyril Creighton. La incorporació de Zellweger no és l’única novetat destacada, ja que també se sumaran al repartiment Christoph Waltz, cèlebre per les seves col·laboracions amb Quentin Tarantino, i Keegan-Michael Key, reconegut per la seva versatilitat dins el món de la comèdia.

La sèrie, creada per Steve Martin i John Hoffman, ha demostrat una habilitat constant per sorprendre amb fitxatges de prestigi, com es va veure a la quarta temporada amb les intervencions de Meryl Streep, Eugene Levy, Eva Longoria i Melissa McCarthy. Aquesta aposta per l’alta qualitat interpretativa ha estat recompensada amb diversos reconeixements, entre els quals el premi SAG en sèrie de comèdia, un guardó atorgat pel Sindicat d’Actors de Hollywood.

Zellweger, que acaba d’estrenar Bridget Jones: loca por él, continua demostrant la seva capacitat per combinar diferents registres. Des de la sofisticació de Chicago fins a les emocions punyents de Judy o Cold Mountain, l’actriu ha deixat empremta a la indústria cinematogràfica amb interpretacions memorables. Justament aquests dos darrers títols li van valer els seus premis Oscar, consolidant-la com una de les intèrprets més respectades de la seva generació.