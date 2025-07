Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Amb el canvi d'alineació planetària, tots els teus esforços durant les darreres setmanes podrien finalment donar els seus fruits. L'èxit i la bona fortuna estan molt indicats, sobretot pel que fa als diners. Les preocupacions sobre les finances tendeixen a desaparèixer, i fins i tot podries rebre reconeixement públic.

Taure

Aquestes anhelades vacances o un moviment que has estat esperant finalment podria ser possible. Abans d'anar-te'n, potser t'has d'encarregar d'alguns papers. Potser estàs analitzant plans de progrés professional, i podries considerar prendre un curs o dos per augmentar la teva capacitat de promocionar-te i així ajudar-te a fer un pas cap a l'assoliment dels teus objectius.

Bessons

Una parella amorosa actual o potencial pot desaparèixer de la vista i no tornar-te les trucades. Podries entrar en pànic, preguntant-te si ha perdut l'interès. No et precipitis a arribar a conclusions. La teva parella pot estar involucrada en altres temes.

Cranc

Una reunió de psíquics, artistes i persones d'orientació espiritual podria tenir lloc a casa teva. Això pot ser una trobada fascinant i estimulant, però hi pot haver algú a qui agrada causar controvèrsia i debat.

Lleó

Una classe a la qual has volgut assistir-hi pot tenir places disponibles, i desitjaràs registrar-te immediatament. És possible que tinguis algunes dificultats. Si intenteu inscriure't per telèfon, la línia pot estar ocupada. Si us inscriviu en línia, el lloc web es pot bloquejar. No cal desanimar-se i abandonar. Aquests són només retard

Verge

Tens un munt de diners en inversions? Fins i tot si només tens un compte d'estalvis o capital immobiliari, et pots desconcertar una mica quan el mercat de valors se'n vagi en picat. Està passant darrere de l'escenari que el públic no coneix. La situació és temporal. El mercat hauria de tornar a la normalitat en poc temps.

Balança

La teva parella pot semblar distreta. No et precipitis pensant que ha trobat algú més. El problema és més probable que tingui a veure amb els obstacles amb què la teva parella ha ensopegat en relació amb un objectiu molt preuat. Quan decideixi compartir això amb tu, podries ser capaç de donar una mica de llum sobre la situació.

Escorpí

Algun tipus d'equipament podria portar-te problemes avui. Probablement ets algú amb qui és fàcil treballar però quan es tracta de solucionar problemes, potser no sàpigues tot el que hauries. No et preocupis gaire per això. Demaneu a un amic o col·lega que t'ajudi, o millor encara, truca a un professional. Sentiràs més confiança i aconseguiràs

Sagitari

Amb l'ambient astral actual, els teus interessos professionals i financers podrien fer un gir positiu. Les dificultats poden semblar desaparèixer com per art de màgia. Sigui el que sigui que estiguis fent, ja sigui a la teva carrera o personal, hauria de funcionar sense problemes. T'has de sentir fort i optimista.

Capricornio

Tot indica que et sents bé físicament i mentalment. Els teus interessos professionals i financers podrien prendre un gir sobtat per a millor. Els assumptes amorosos també han d'anar bé, i els infants portaran una gran satisfacció avui. Aquest és un bon moment per fer plans per al futur i dur a terme les teves ambicions més estimades.

Aquari

Les dificultats financeres es podrien superar avui a través de l'ajuda d'algú molt més gran que tu. Consells útils podrien facilitar un curs d'acció futur més clar i pràctic del que semblava en el passat. La teva capacitat pràctica s'accentua, i és menys probable que deixis interferir a les emocions fortes. Les teves habilitats intuïtives també podrien ajudar.

Peixos

Avui una peça dinformació que has estat buscant podria ser coneguda. La teva habilitat per manejar els diners podria ser reclamada per ajudar un amic o potser un membre de la família. És probable que tinguis alguns bons consells per donar i la gratitud ha de ser imminent. Posa't en marxa!