Max estrena tarifes

La plataforma Max modificarà la seva estructura de preus a partir de dimarts vinent. Ho farà introduint un nou pla de subscripció amb anuncis a un preu de 6,99 euros mensuals, alhora que augmentarà les tarifes de les modalitats sense publicitat. Amb aquest moviment, el servei de streaming segueix els passos de competidores com Netflix, Disney+ o Prime Video, que ja han consolidat les subscripcions amb anuncis en la seva oferta.

En aquest nou pla bàsic amb publicitat, i com ja passa amb altres plataformes, es veuran anuncis durant la reproducció dels continguts. El llançament coincideix estratègicament amb dos dels grans títols del catàleg: la tercera temporada de The White Lotus arribarà al final el dia abans, i la segona temporada de The Last of Us, el major èxit europeu de Max, s’estrenarà dilluns 14 d’abril.

Els plans mensuals sense publicitat també experimentaran canvis. L’estàndard, que fins ara costava 9,99 euros, passarà a tenir un preu de 10,99 euros. El pla prèmium s’encarirà encara més i pujarà dos euros, passant de 13,99 a 15,99 euros. Aquest augment, però, només s’aplicarà de moment als nous subscriptors; les persones que ja tenen una subscripció mantindran la tarifa actual. El paquet Max DAZN es mantindrà en 44,99 euros al mes, igual que el complement esportiu individual, que seguirà costant cinc euros.

També hi haurà modificacions en les tarifes anuals: el nou pla bàsic amb anuncis tindrà un cost de 69,90 euros l’any. El pla estàndard anual passarà de 99,90 a 109 euros, i el prèmium augmentarà de 139 a 159 euros. Tot i que el pagament anual continua oferint un descompte respecte a la quota mensual, l’increment més notable recau sobre el pla prèmium, en totes dues versions.