Aries

Quin alleujament! La teva energia torna, especialment pel que fa als assumptes del cor. Avui t'alliberaràs dels lligams del dubte sobre el teu judici. Amb tu, el dubte és un tema especialment delicat. Et sents miserable quan la teva confiança desapareix.

Taure

Els pensaments de romanç i somnis duna nit meravellosa amb aquesta persona especial es veuen frustrats per la feina que has de fer immediatament. Això podria afectar les teves finances. Podria implicar una gran quantitat de pensament profund sobre temes que no t'interessen. No deixis que això et desanimi.

Bessons

Sens dubte tens la impressió d'estar tenint més claredat que en el passat recent. Les energies planetàries s'estan alineant per trencar la boirina mental que has estat experimentant. Els darrers dies t'han fet pensar un munt i has après algunes lliçons que han de ser evidents avui.

Cranc

Fa poc tenies la sensació que els teus projectes professionals no eren realment teus, sinó els dels teus pares, especialment que la teva mare volia que tinguessis. Ara has estat analitzant la teva carrera des de tots els angles i has intentat esbrinar què és el que realment vols.

Lleó

Sembla que la base de la teva ambició social ha patit darrerament. Les energies planetàries haurien de donar-te alguns desigs nous. Poden ser de naturalesa més modesta, però això no vol dir que no seran importants. El que et motivi professionalment serà més saludable i menys egoista. En darrera instància, serà una evolució positiva i

Verge

Aquest és el dia que per fi pots acceptar que tendeixes a exercir el paper d'un progenitor en les teves relacions sentimentals. Ets tu qui fixa els límits, organitza les coses i n'assumeix la responsabilitat. La teva parella ha d'intentar obrir-te al teu costat més sensible i fràgil.

Balança

Tens por que la gent ja no t'entengui? Has canviat molt? Tens la sensació que has deixat enrere algunes persones? Sí, és possible, però què hi pots fer? No tothom pot canviar al mateix ritme que tu. Els teus amics no tenen cap problema amb els canvis que has patit. Considereu aquesta possibilitat!

Escorpí

No tens la mateixa opinió que els altres. Per descomptat, aquest és el mateix cas per a cadascun de nosaltres. Però sembla que difereixes en opinió cada cop amb més gent. Pots decidir que és hora de dissenyar el teu propi lloc de treball on ets l'únic cap amb qui discrepar! Això reclamarà alguns riscos, però les potencials recompenses són grans

Sagitari

Avui s'hauria de sentir especialment optimista i entusiasta amb la vida. Tindràs un munt de grans idees sobre què fer amb el teu dia, però, per desgràcia, la teva capacitat per engegar aquests plans probablement serà limitada per altres responsabilitats. Això podria fer que sentis impaciència tot el dia però, què diables? Aquesta nit pots fer el que vulguis!

Capricornio

Durant el dia podrien sorgir discussions sobre la religió. Una onada recent de revelacions intuïtives podrien causar que vulguis exposar les teves creences, però això podria ser contraproduent. Aquest no és el dia apropiat per intentar convèncer altres persones de qualsevol cosa. Tampoc no és un bon moment per pensar en termes d'allunyar-se durant un temps.

Aquari

Amics o un grup a què pertanys podrien trobar-se amb dificultats financeres i demanar el teu consell. No seria una bona idea fer-ho, si més no avui. Els teus pensaments no estan tan centrats com hauria de ser. Encara que podries fer servir una mica d'intuïció per guiar-te. La teva capacitat de veure per sota de la superfície és alta ara.

Peixos

La comunicació amb els membres de la família i aquesta persona especial a la teva vida pot ser frustrant avui. Pot ser que no estiguin d'acord o no siguin capaços de coincidir al mateix lloc. No et frustris. Es tracta de l'energia planetària executant una interferència menor. Demà això deu haver passat i una vegada més es trobaran en terreny comú.