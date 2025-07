Aposta per l’animació

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Fox ha fet un moviment contundent per reforçar la seva posició com a líder absolut en animació per a adults. La cadena nord-americana ha anunciat la renovació de The Simpsons, Family Guy i Bob’s Burgers per a quatre temporades més, assegurant-ne la continuïtat fins com a mínim el 2029. A més, American Dad!, que des del 2014 s’emetia a TBS, tornarà a formar part de la graella de Fox, alhora que també ha estat revalidada pel mateix període.

The Simpsons, estrenada l’any 1989, arribarà així a la seva temporada número 40, consolidant-se com la sèrie d’animació en prime time més duradora de tots els temps. La proposta ha estat un fenomen global durant dècades i es manté com una referència cultural per a diverses generacions.

Per la seva banda, Family Guy, creada per Seth MacFarlane, s’ha convertit en un clàssic de culte des del seu debut el 1999, mentre que Bob’s Burgers, que va començar el 2011, ha anat creixent en popularitat i reconeixement fins a convertir-se en una de les apostes més sòlides de Fox. American Dad!, també de MacFarlane, torna a la cadena després de més d’una dècada a TBS, fet que indica una reordenació estratègica del catàleg d’animació dins de la casa mare.

Les renovacions també afecten la distribució en línia d’aquests quatre títols. Les sèries es mantindran disponibles en streaming a través de Disney+ i Hulu, reforçant la seva presència en l’àmbit global i assegurant la seva accessibilitat a nous públics en un entorn cada vegada més dominat pel consum sota demanda.

Amb aquesta estratègia, es reforcen els lligams entre Fox i 20th Television Animation, l’estudi responsable de la producció. L’objectiu, segons ha assenyalat la direcció de la cadena, és seguir apostant per “personatges icònics, històries intel·ligents i un univers animat que connecta amb el públic d’arreu del món”.