Rodatge en marxa

La plataforma Max ha confirmat, mitjançant una nota de premsa, l’inici del rodatge de la tercera temporada de La casa del dragón. La producció s’està duent a terme al Regne Unit i marca un nou capítol en l’adaptació televisiva de l’obra Foc i sang, de George R. R. Martin. Aquesta sèrie, situada dos segles abans dels esdeveniments de Juego de Tronos, continuarà relatant la història de la casa Targaryen, aquesta vegada a través de vuit nous episodis que aprofundiran en les tensions familiars, polítiques i militars de la dinastia.

El repartiment que torna en aquesta nova temporada inclou noms destacats com Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Bethany Antonia o Phia Saban, entre molts altres. A més, també cal destacar que en aquesta tercera entrega se sumen tres noves incorporacions al repartiment: Tommy Flanagan interpretarà Ser Roderick Dustin, Dan Fogler serà Ser Torrhen Manderly i James Norton donarà vida a Ormund Hightower.

Els episodis seran dirigits per Clare Kilner, Nina López-Corrado, Andrij Parekh i Loni Peristere, figures reconegudes que aportaran el seu estil visual a la narrativa complexa de la sèrie. L’equip creatiu continua liderat per Ryan Condal, qui actua com a cocreador, showrunner i productor executiu, mentre que George R. R. Martin també repeteix com a cocreador i productor executiu. Completen la producció Sara Hess, Melissa Bernstein, Vince Gerardis, David Hancock i Philippa Goslett.

Amb aquest conjunt de talents davant i darrere de les càmeres, La casa del dragón es consolida com una de les grans apostes de la ficció televisiva actual i manté intacte l’interès per aquest apassionant univers narratiu.