Aries

Tens un agradable dia per endavant. L'optimisme i la creativitat prevaldran. Pots fer ús de tota la llibertat necessària per trobar la felicitat. De fet, aquesta nova felicitat pot venir en la forma duna nova persona, que fa que el teu cor batega més ràpid. No t'enamoris amb gaire rapidesa! Hi ha un munt doportunitats ara. Construir un compromís profund i satisfactori fa temps.

Taure

El dia al davant es veu prometedor. La teva energia torna gradualment, i ja estàs començant a sentir més capacitat d'iniciativa quant a la teva vida domèstica. Sens dubte, avui se't crida a resoldre algunes qüestions financeres relacionades amb les teves necessitats domèstiques.

Bessons

Avui sentiràs una profunda connexió amb la teva vida. L'atmosfera és clara, cosa que et permet veure tot el progrés que has fet cap als teus objectius. Sentiràs una gran satisfacció, com sempre que pots veure clarament el significat de la teva vida. Pren-te el dia per adormir-te als teus llorers. També adona't que algunes coses encara necessiten ser fetes.

Cranc

Avui el teu encant serà gran. Els teus poders de seducció estaran al màxim, i seran més intensos en la teva vida professional. Si teniu desitjos o somnis o voleu un augment, aquest és el moment d'expressar aquests desitjos. Només hauràs de donar veu al que vols i deixar que el teu encant faci la resta.

Lleó

Ets en el procés d'aprendre a somiar de nou. Aquests darrers mesos han estat difícils pel fet que les teves possibilitats s'han sentit limitades. T'has esforçat molt recentment per intentar alinear la teva vida de fantasia amb la realitat. ¡El resultat d'aquest esforç és que el teu desig de fer realitat els teus somnis ha augmentat! Veu darrere d'ells, però amb tranquil·litat.

Verge

Avui és molt probable que rebis una agradable sorpresa en una relació, sobretot a la teva vida privada. Els teus companys et poden mostrar el seu agraïment a través d'alguna acció sorprenent. En qualsevol cas, tens moltes possibilitats de trobar-te al centre d'atenció, inclinant-te sota els focus i amb la millor roba. Accepteu l'aplaudiment que se us ofereix.

Balança

Aquesta és la classe de dia en què la sort apareix en el teu camí, especialment pel que fa a les relacions. Potser un amic et presentarà una persona excepcional que ajudi a complir les teves fantasies professionals. O potser la teva parella us sorprendrà amb un regal. Sigui el que sigui que et depari la sort, confia que aquest serà un gran dia.

Escorpí

Si l'atmosfera ha estat tensa durant els darrers dies, pots notar que les coses han millorat significativament avui. Pots fins i tot tenir èxit en l'intercanvi de bromes amb la gent amb qui sempre ha estat difícil parlar. Aquest serà un dia tranquil, així que veu amb el flux de lenergia astral i gaudeix.

Sagitari

El pronòstic d'avui és excel·lent per a tu. Els cossos celestes no poden deixar de somriure davant de l'energia del teu caràcter tempestuós. Se't recomana que actuïs d'acord amb la teva forta intuïció. Però sigues prudent en l'execució de les teves accions per evitar que el teu esperit impulsiu t'impedeixi prendre les precaucions recomanades.

Capricornio

Avui dedica les energies a la psicologia humana. És un bon dia per intentar vendre les teves idees. Concentra els teus esforços en aquells l'ajuda dels quals necessites. Si tens fe en la teva originalitat, els teus esforços tendiran a donar fruits. De fet, és probable que et trobis amb una persona especialment dinàmica que et pot conduir a un territori fascinant i inexplorat.

Aquari

Hi ha una certa probabilitat que avui tindràs una trobada emocional electritzant. Alguns dels detalls més mundans de la vida poden desencadenar discussions que, encara que són violentes, són catàrtiques i curtes. Has estat pensant que és el moment de més intensitat de la teva vida. Ho sàpigues o no, estàs pensant-te tota mena de relacions humanes.

Peixos

La configuració astral actual podria ser descrita com una fase de crisi, encara que els esdeveniments avui no seran tristos. La comunicació és difícil per a tu. Durant molt de temps has estat esperant que els altres notin i apreciïn el teu talent, però estàs començant a sentir que se t'acaba la paciència. Aquest seria un bon dia per fer-li front als poders que s'interposen al teu camí.