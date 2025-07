Les sèries del mes (i II)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Continuem el repàs a les estrenes de l’abril amb Vicios ocultos (Apple TV, 11 d’abril), que suposa el retorn televisiu del reconegut actor Jon Hamm (Mad Men), aquesta vegada convertit en un administrador de fons que, després de ser acomiadat i de passar per un divorci, decideix dedicar-se a robar cases en un barri benestant.

Per la seva banda, l’espanyola El jardinero (Netflix, 11 d’abril) és un thriller sobre un viver que en realitat és una tapadora d’un negoci clandestí d’assassinats per encàrrec gestionat per l’Elmer (Álvaro Rico) i la seva mare (Catalina Sopelana). Tot canviarà quan el jove s’enamori d’una de les víctimes designades.

El dia 12 arriba la segona temporada del reinici de Doctor Who (Disney Plus+), protagonitzat per Ncuti Gatwa. I el 14 d’abril serà el torn d’un dels plats forts del mes: la continuació del viatge d’Ellie (Bella Ramsey) i Joel (Pedro Pascal) a The Last of Us 2, en una trama que promet ser una versió molt fidel del videojoc.

Passat l’equador del mes, el dia 16 arriba Government Cheese a Apple TV, una comèdia surrealista ambientada a la Califòrnia dels anys setanta que narra les vivències d’un pres (David Oyelowo) acabat d’alliberar després de complir condemna. Una data en què també arribarà la segona temporada del drama històric María Antonieta a Movistar.

A partir del 22 d’abril podrem assistir a una altra de les grans estrenes: el líder rebel Cassian Andor (Diego Luna) continua la lluita contra l’Imperi en la segona, i última, temporada d’Andor (Disney+). Es posarà fi així a un dels spin-off més aplaudits de l’univers Star Wars, que narra els dies previs a Rogue One, potser la millor pel·lícula de la saga al marge de la trilogia original.

Per acabar el mes, el dia 30 salta a la petita pantalla l’adaptació de la premiada novel·la gràfica d’Héctor G. Oesterheld El Eternauta (Netflix), amb Ricardo Darín com a protagonista en un món distòpic glaçat i una amenaça d’un altre món. Al mateix temps, a Movistar Plus+ arriba El largo río de las almas, basada en el llibre supervendes homònim de Liz Moore. La història, protagonitzada per Amanda Seyfried, està ambientada en una Filadèlfia al centre de la crisi dels opiacis, on dues germanes es veuen separades per culpa de les drogues.