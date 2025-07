Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

La teva lluminositat i brillantor eclipsen tothom avui. Ets una estrella! Els teus desitjos són ordres per a la resta. La gent que t'envolta pot comptar amb tu com a líder. Tot i que gaudeixes d'aquest paper, no t'has d'oblidar de gaudir de més plaers privats. Un petit regal per a tu, una aventura per diversió o potser una mica de temps tot sol pot ser el que necessites.

Taure

Aquest és un dia positiu. Sents tranquil·litat i equilibri i més tolerància de la normal envers els humors mercurials i les passions dels altres. Si t'és possible, pren-te un descans de la teva atapeïda agenda i dedica't uns minuts. Aquesta autoindulgència no forma part de la teva rutina, però avui et faria molt bé.

Bessons

L'ajuda per a un projecte creatiu et podria arribar d'un lloc inesperat, augmentant la teva inspiració. Aquest és un excel·lent moment per presentar tot el que has fet al públic o als que importen. Sents una energia especialment innovadora i hauries de treure'n el màxim profit. Potser et sorprendrà el que aconsegueixes.

Cranc

Avui podeu acollir algun tipus d'activitat de grup o una reunió a casa vostra. Un nombre de persones interessants hi pot assistir. Algunes poden tenir un munt de bones idees per compartir. Aquest és un bon dia per treballar pel guany econòmic, ja sigui per a tu o per a una causa que significa molt per a tu. Si la recaptació de fons és un problema, t'haurien d'ocórrer grans plans.

Lleó

Podries rebre una trucada de telèfon intensa, potser una mena de crit d'ajuda, d'un familiar o amic proper. Té una preparació més gran del que és habitual per ajudar algú que ho necessita, però intenta mantenir l'objectivitat. Aquesta persona pot estar exagerant la situació o estar confosa sobre la seva veritable naturalesa. De fet, totes les comunicacions podrien ser confuses.

Verge

Els experiments amb ordinadors o una altra tecnologia podrien revelar un talent ocult que no sabies que tenies. Podries decidir treballar en el desenvolupament daquesta habilitat, ja que podria obrir portes que augmentin els teus ingressos. Els teus amics us poden ajudar, ja sigui amb aquest o altres assumptes.

Balança

La teva ment va a mil quilòmetres per hora. Diferents idees, interessos, metes i projectes podrien assaltar la teva ment tot el dia. Anota'ls. Revisa la llista per veure quines idees són viables, quines immediates i quines poden esperar més endavant. Fa un llarg passeig abans de ficar-te al llit o potser no siguis capaç de dormir.

Escorpí

L'ocultisme, l'alquímia o l'astrologia podrien capturar el teu interès avui. Pots assistir a una conferència o taller sobre el tema, o podries inscriure't a una classe. La teva ment és aguda, pel que sigui el que decideixis estudiar aprendràs més ràpid i retindràs millor. La lectura i l'experimentació et podrien ensenyar molt ara.

Sagitari

La decisió de guanyar-te l'afecte d'una persona especial? Has dedicat una gran quantitat d'energia a aquesta fita darrerament? T'interessa revigoritzar el teu matrimoni? Avui dia és ple d'auspicis per a l'amor. Ara és el moment de coquetejar amb bogeria, escriure cartes d'amor i fer aquest passeig pel carril dels amants!

Capricornio

Aprofita avui per passar temps de qualitat en aquell niu petit i acollidor que tu i la teva família gaudeixen tant. És aquest tipus de dia per quedar-se a casa. Regna un ambient tranquil, sa que dissipa les tensions internes. Aprofita l'oportunitat de recarregar les bateries. Demà necessitareu un munt d'energia.

Aquari

El dia és apropiat per a les persones amb curiositat i imaginació, incloent-t'hi! Com que no estàs exactament en plena forma emocional, agrairàs especialment els dons que avui porta. Si tens ànsies per conèixer altres persones o explorar noves activitats amb els teus amics, fes-ho. El dia és propici per a la diversió.

Peixos

És possible que hagis estat trist darrerament, però avui estaràs de bon ànim. Pots embarcar-te al teu viatge amb plena confiança en els seus aspectes astrològics. El teu atractiu serà més gran que de costum, i la gent trobarà el teu encant irresistible. Vet aquí la promesa de moltes experiències gratificants en la teva carrera i vida amorosa!