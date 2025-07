Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest mes d’abril està marcat pel retorn de sèries com l’esperada segona temporada de The Last of Us, la setena de Black Mirror, el desenllaç d’Andor i El cuento de la criada, o les estrenes de l’adaptació del còmic El Eternauta i el thriller espanyol El Jardinero.

Per seguir un ordre cronològic, obrim el mes amb un estrena molt interessant: Pulso (3 d’abril, Netflix), per viure en primera persona la tensió a les urgències d’un hospital de Miami, amb un repartiment liderat per Willa Fitzgerald.

El 4 d’abril arriben dues novetats destacades. A Disney+, Dying for Sex, minisèrie de vuit episodis amb Michelle Williams, que explica la història real de Molly Kochan, una dona amb un diagnòstic de càncer terminal que relata la seva vida a través d’un pòdcast. Per la seva banda, Karma (Netflix) serà l’aposta sud-coreana del mes, un drama d’acció que entrellaça de forma violenta la vida de sis persones després d’un accident.

El 8 d’abril serà el torn la primera gran bomba: la sisena i última temporada d’El cuento de la criada (Max). El món distòpic que va imaginar Margaret Atwood arriba al final, reprenent la història que va quedar en suspens amb la fugida en tren de la protagonista, June Osborne (Elisabeth Moss), d’un Canadà que ja no és segur. El mateix dia, Filmin estrena Infiel, sèrie sueca amb guió d’Ingmar Bergman i Liv Ullman, una història d’amor, passió i traïció entre un director de cinema i una actriu.

I a partir del 10 d’abril podrem veure una altra de les grans sèries del mes: la setena temporada de Black Mirror (Netflix), amb sis nous episodis que, com és habitual, mantindran la narrativa misteriosa, la tensió, el drama i l’ambientació que caracteritzen la proposta.