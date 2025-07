‘Reboot’ amb canvis

Malcolm in the middle

La febre per la nostàlgia tindrà aviat un nou i esperat capítol. El retorn de Malcolm in the Middle, la sèrie juvenil que va conquistar el públic d’arreu del món a començaments dels 2000, ja és oficial. Ara, 25 anys després dels seus inicis i 18 des del desenllaç, la ficció tornarà gràcies a Disney+. Tot i que no es coneixen gaires detalls sobre la trama, sí que ha transcendit que un dels actors protagonistes no participarà en aquesta nova sèrie.

Erik Per Sullivan, qui va donar vida al petit Dewy, no formarà part del reboot, segons ha avançat el mitjà nord-americà Deadline. Es tracta d’una absència notable, però l’equip de la sèrie ho té tot ben lligat: Caleb Ellsworth-Clark assumirà el paper del germà petit de la família. Tot i ser notable, aquesta substitució no ha agafat per sorpresa el públic. No s’esperava que Sullivan tornés a la sèrie, ja que va abandonar el món de la interpretació el 2010, i tampoc ha pres part en cap dels retrobaments posteriors.

En canvi, sí que estaran al projecte alguns dels seus protagonistes, com Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) i Jane Kaczmarek (Lois), als quals recentment s’hi han afegit també Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese). Juntament amb la incorporació d’Ellsworth-Clark, altres actors s’afegiran al repartiment per interpretar personatges que ampliaran l’univers de la família Wilkerson.

Per exemple, Vaughan Murrae donarà vida a Kelly, el nou fill petit de Hal i Lois, l’existència del qual ja es va insinuar a l’episodi final de 2006. D’altra banda, Keeley Karsten interpretarà la Leah, la filla del Malcolm, que comparteix amb el seu pare “el mateix humor sarcàstic, la mateixa impulsivitat i la mateixa intel·ligència excepcional, tot i que amb una sensibilitat i emotivitat molt més marcades”, segons Deadline. Anthony Timpano interpretarà a Jamie, el germà més jove que es va introduir a la quarta temporada de la sèrie original.

El retorn de Malcolm in the Middle tindrà quatre episodis especials en què es desvetllarà la situació actual dels protagonistes. La història començarà amb Malcolm i la seva filla vivint de nou el caos habitual que envoltava la família, tot i que la trama es traslladarà aquesta vegada a la festa que Hal i Lois organitzen pel 40è aniversari del seu casament.