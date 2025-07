Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

En comptes de dirigir tota la teva energia cap a fora i dominar la conversa amb les teves idees, pensa a escoltar. Deixa que les idees flueixin cap a tu. Tingues receptivitat a les opinions i idees. Una meravellosa expansió mental i emocional es produeix quan reps, en lloc de preocupar-te per projectar-te fora. Centra't més en el que està passant al teu interior en comptes de preocupar-te pels esdeveniments exteriors.

Taure

Les coses aniran cada cop millor a mesura que el dia avanci. Una energia tolerant i sensible domina lambient. Serà més fàcil per a tu ser fidel a la teva persona. Les teves qualitats amoroses s'accentuen. Pots tenir la temptació de comprar aliments i cuinar un meravellós menjar per a tu i altres. Estàs feliç per obrir els teus braços i oferir la teva hospitalitat.

Bessons

Avui començarà amb un impuls d'energia per a tu. Aprofita l'oportunitat de treure'n el màxim profit aconseguint manejar els grans projectes i tasques. No cada dia et sents tan bé. Si et poses a treballar immediatament, tindràs un munt de temps per fer alguna cosa recreativa després. Si us agrada l'esport, l'energia extra us donarà força avantatge.

Cranc

Avui les condicions còsmiques són grans per assolir l'energia física i mental. Seràs capaç d'enfrontar-te a gairebé qualsevol cosa. Amb un increment afegit del teu nivell de confiança, ara és el moment de fer passos cap a metes més grans. En lloc de preocupar-te pel rebuig, pensa: "Sense risc no hi ha guany". Tot i que no t'agraden els riscos, els que acceptis avui valdran la pena.

Lleó

Espera gaudir avui dia. Estàs en molt bones condicions i funciona a ple rendiment. Aquestes són les condicions ideals per treballar o crear. Quan es presenta loportunitat, la teva ment desborda didees innovadores. Esforça't en tot el que facis avui. Si arribeu l'oportunitat per participar en un nou negoci, reflexioneu seriosament. Podria ser una decisió intel·ligent.

Verge

L'energia d'avui suggereix que et sentiràs al cim del món. Donada la vostra naturalesa treballadora habitual, potser haureu d'anar amb compte amb l'esgotament. Mentre que la força addicional, la salut i l'agudesa mental afavoreixen que facis moltes coses, també has de saber quan parar. Estalvia una mica aquesta energia per a activitats socials o recreatives.

Balança

Tindràs un començament excel·lent. Si has sentit alguna cosa de cansament darrerament, això canviarà. Una alta resistència mental i física se't fan disponibles. Les coses que semblaven difícils ahir seran avui fàcils. Agafa qualsevol projecte o llista de tasques i comença. Les coses acabaran abans que te n'adonis, i encara tindràs un somriure a la cara. Tot i això, has de saber quan acabar. No t'has de passar.

Escorpí

Pots sentir que avui tens més energia de la normal. Si les tasques que t'esperen exigeixen força física o agudesa mental, acosta't amb confiança. Les coses vénen fàcilment i ràpidament, i pots aconseguir molt. Dedica una mica d'aquesta energia a socialitzar amb amics oa participar als teus passatemps preferits. No hi ha necessitat de dirigir-ho tot cap a assumptes seriosos.

Sagitari

L'inici de la jornada pot començar bulliciosament i agradablement. Lobjectiu del joc per a tu serà passar una bona estona. A mesura que el dia avanci, sentiràs que necessites organitzar-te millor. Has de començar a planificar amb anticipació i aconseguir centrar-te en termes de quines tasques necessites encarregar-te i quan.

Capricornio

Pots experimentar una mica de tensió i resistència amb algú durant la primera part del dia, però les coses es calmaran a mesura que s'acosti la nit. La gent serà més flexible al llarg del dia i serà més receptiva a la teva perspectiva. Com millor t'organitzis i et centris, més espai tindràs per a l'expansió i el creixement a totes les diferents parts del teu món.

Aquari

Potser sentis estancament pel que fa a un dilema difícil. La teva atenció a les necessitats d'altres persones pot portar-te a drames dels que no vols formar-ne part. Com a resultat, pots sentir indecisió i inseguretat sobre com cal procedir. Heu de trobar l'equilibri entre la cura de les vostres necessitats i la consideració cap als altres. Sentiràs seguretat sobre la teva decisió un cop l'hagis pres.

Peixos

Quan tinguis els teus sentiments sota control, pots expandir-te cap a altres parts de la teva vida. Pots diversificar-te, comunicar-te amb els altres i fer connexions importants que t'ajudaran a assolir l'èxit i la bona sort. Hi ha oportunitats disponibles avui per a tu, així que no les fastiguegis deixant que les teves emocions anul·lin el millor de tu!