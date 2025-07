Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Pots tenir més energia de la que has sentit en molt de temps. És el dia perfecte per posar-te a treballar en tasques, projectes i feines domèstiques. Acabaràs la majoria de les coses en molt poc temps i gaudir-ne. Resisteix-te la temptació de posposar les coses! Si ho fas, perdràs el suport còsmic actual. Fes una llista de coses a fer i comença. Acabaràs abans que te n'adonis!

Taure

Si cada dia fossin igual de fàcils que aquest. L'energia dels aspectes s'està revitalitzant, cosa que et permet obtenir grans èxits. Si hi ha alguna cosa que has dubtat fer, aprofita alguna cosa de la confiança extra del dia i vés-te'n. Tindràs èxit en qualsevol cosa que intentis. No acabis fent la feina d'un altre simplement perquè tinguis energia en abundància.

Bessons

Hi ha molt de què parlar. La part difícil és trobar una raó per deixar de parlar. Quan algú inicia temes de filosofia o religió, sembla que les comportes estan obertes. Certa discussió requerirà unes hores del teu temps. La teva ment estarà agitada, i t'alegrarà tenir en compte molts punts de vista tot i que tindràs la darrera paraula sobre el que creus.

Cranc

Pot ser difícil de centrar-se. El truc és no prendre's res massa emocionalment. Mantingues l'optimisme i no et frustris massa si et sembla que no pots trobar les eines per arribar tan profund com desitges. La teva productivitat pot augmentar si veus tots els problemes com un en comptes de tractar de penetrar profundament en un en particular.

Lleó

Aquest és un moment molt culminant al front emocional, i pots perdre la calma sense raó aparent. Aquest és un moment en què les emocions que has emmagatzemat dins teu es veuen obligades a sortir d'una manera o altra. Pots sentir que tens poc control sobre com expressar els teus sentiments. La força darrere de les teves emocions és tremenda.

Verge

Assegureu-vos de portar alguna cosa per llegir amb tu. Pot haver-hi moments en què hagis d'esperar algú i vulguis entretenir-te. Inevitablement t'inquietaràs i podries enfadar-te amb la persona que et reté. Tenir alguna cosa en què concentrar-te et calmarà i et farà sentir com que no estàs perdent el temps. Bé podries gaudir del temps en comptes d'enfadar-te.

Balança

La teva ment té gana d'estímul, així que dóna molt menjar per mastegar. Aquest aliment pot venir en forma de debat animat sobre la política i els esdeveniments mundials o potser una publicació poc convencional. El teu punt de vista pot canviar en un instant, així que mantingues la teva ment oberta a noves idees. La informació que se't presenti serà enriquidora i sorprenent.

Escorpí

Pots estar en un atzucac d'indecisió. El teu cervell va en moltes direccions, però no arriba a cap conclusió. Treballa amb aquesta energia i no sentis frustració per aquesta. No dubtis a examinar totes les idees a fons. En el moment que hagis de prendre una decisió, sabràs què vols. Ara com ara, és millor experimentar.

Sagitari

Espera començar el dia amb forces i energia renovades. Aconseguiràs complir gairebé tot a la teva llista de tasques pendents. Pots acostar-te als teus projectes amb confiança i vigor, ja que pots fer allò que cal fer. Si hi ha alguna cosa que has volgut començar, et serà molt difícil trobar un dia millor. Aprofiteu al màxim l'augment de confiança. No hi ha res que no puguis manejar.

Capricornio

Aquest serà un d'aquells dies en què t'alegres d'aixecar-te. L'energia és excepcionalment positiva. Probablement sentiràs energia i confiança per posar-te a treballar als teus projectes. Això, en combinació amb la teva tendència a treballar dur, pot fer que triomfis. No t'excedeixis. Pren-te el teu temps per olorar les roses i descansar una mica.

Aquari

Serà un gran dia per fer coses. Les condicions còsmiques et faran sentir energia i ànsies de posar-te en marxa. Si t'espera una llista de coses a fer, agafa-la i posa't en marxa. Potser has de resistir la temptació de passar temps socialitzant. Si t'enfoques en les teves prioritats, acabaràs abans que te n'adonis i encara et quedarà molt de temps per gaudir.

Peixos

Aquest serà un dia excel·lent per començar alguns dels projectes que has parat durant algun temps. Probablement sentiràs més energia física i mental de la que has experimentat darrerament. Les coses aniran molt bé, ja tinguin a veure amb la feina o la diversió. Pots fer-hi front a les tasques amb confiança. Augmenta la teva productivitat donant-li a la teva energia escapatòria.