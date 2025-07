Art i ambició

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Jessica Chastain i Adam Driver, dos dels intèrprets més respectats del cinema contemporani, coincidiran a la petita pantalla amb The Dealer, una sèrie dramàtica que arribarà pròximament a Apple TV+. Segons ha avançat el mitjà especialitzat Variety, es tracta d’una producció que promet oferir una immersió agosarada en els engranatges del poder, les classes socials i la seducció dins el fascinant i sovint opac món del mercat de l’art.

La trama gira entorn de la relació “complexa” entre una jove i ambiciosa galerista i el seu artista més talentós i problemàtic. Un duet que, més enllà de l’art i la creativitat, es veurà atrapat en una xarxa d’interessos ocults i contradiccions.

The Dealer representa el segon projecte televisiu de Driver, que després de fer-se conegut amb Girls (HBO), ha centrat la seva carrera en el cinema amb papers tan destacats com el de Kylo Ren a la saga Star Wars, o els seus treballs a Marriage Story i Annette. A més de protagonitzar la sèrie, Driver, l’actor també en serà productor executiu, juntament amb el guionista Lucas Hnath, conegut per la seva tasca teatral i cinematogràfica amb un enfocament psicològic intens i narrativament sofisticat.

Per a Jessica Chastain, guanyadora de l’Oscar per The Eyes of Tammy Faye, aquest serà el seu segon projecte amb Apple després de la sèrie The Savant, encara pendent d’estrena. L’actriu ha compaginat amb èxit la seva trajectòria cinematogràfica amb incursions a la televisió com la celebrada Scenes from a Marriage, al costat d’Oscar Isaac.

Tot i que encara no s’ha anunciat la data d’estrena oficial, The Dealer ja ha despertat expectació entre la crítica com una de les apostes d’autor més ambicioses d’Apple TV+ per a la pròxima temporada.