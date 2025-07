Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Demanar alguna cosa del menú no et satisfarà avui. Necessites un bufet on poder degustar-ho tot; això o un dinar de vuit plats servits amb un somriure. Ets feliç de compartir el teu menjar amb els altres si també pots provar allò que tothom està menjant. Aquest és el teu dia per anar de banda a banda, provar coses noves i explorar diferents perspectives.

Taure

Aquest és un bon dia per vocalitzar els sentiments. Quan parlem sobre un problema en veu alta, eventualment trobaràs una solució. En exterioritzar el que està passant al cap, el problema és, d'alguna manera, més fàcil de manejar. Guardar-lo al teu interior et dóna molt poc espai per moure't. Ets més a prop d'una solució del que penses. Troba la teva veu i la resposta et trobarà.

Bessons

Podria sorgir-te l'oportunitat d'augmentar els teus ingressos. Això podria implicar una feina extra o inversions. Les inversions relacionades amb la terra o altres béns arrels podrien ser especialment rendibles ara. També hi podria haver contractes o documents legals involucrats que et proporcionin ingressos, així que prepara't. El final d'aquest any hauria de veure més segur que el principi financerament.

Cranc

Una associació que pugui haver estat avançant constantment pot semblar estancada. Això podria implicar negocis o romanç. Aquest no és un bon moment per intentar pressionar el teu soci cap al progrés. Només trobaràs una tenaç resistència, cosa que endarreriria les coses encara més. Sigues pacient i deixa que les coses progressin al seu propi ritme.

Lleó

La teva salut deu estar com mai. Físicament, sents força i energia. Ets a l'espai físic i mental per aconseguir meravelles, així que no et sorprenguis si avui si fas precisament això. Això et podria portar la promesa d'un futur millor en els àmbits creatius, professionals i financers.

Verge

El resultat d'una innovació creativa en què has estat treballant s'ha de fer evident avui. Et sorprendràs gratament! El teu enginy hauria de donar grans fruits i els teus èxits no passaran desapercebuts. És probable que gaudeixis de retroalimentació positiva, reconeixement i perspectives brillants per al futur desenvolupament de les teves idees. A la nit, surt i passa una bona estona.

Balança

L'oportunitat de dirigir un negoci fora de casa podria sorgir avui, potser relacionada amb un tema metafísic. No et sorprenguis si s'enlaira immediatament. Potser amics o socis professionals anteriors volen participar. Això és digne de consideració. Els beneficis a través dels esforços dels altres són molt indicats ara. Prepara't per a un gran futur i comença a gaudir ara!

Escorpí

Un veí podria estar passant un moment difícil i necessitar suport addicional ara. Un nou negoci es podria obrir a prop de casa teva i d'alguna manera obrir-te les portes. Podria ser una oportunitat d'una nova feina o podria significar una forma més eficient d'operar a la teva professió actual. No et sorprenguis si passes molt de temps donant voltes avui.

Sagitari

Les darreres revistes, tendències de moda i pel·lícules cridaran la teva atenció. Hi ha una part de les darreres novetats que t'importen molt. Les converses que girin al voltant d'aquests temes és probable que sorgeixin al sopar d'aquesta nit. Tindràs un mos fresc dinformació que compartir amb els altres. Les llargues converses sobre idees actuals resultaran molt gratificants.

Capricornio

Pots sentir-te com un rajolí quan t'oblidis on vas posar les claus i posis detergent a l'assecadora amb la roba acabada de rentar. El teu cervell es llança en totes direccions, i pot ser difícil seguir endavant amb qualsevol cosa que comencis. No t'obsessions gaire per això. Vés-te'n amb el corrent sense intentar forçar-te a fer res que no surti naturalment.

Aquari

Les coses haurien de sortir a la teva manera, i pots sentir que estàs aconseguint força sense haver de moure un dit. Alhora, una veu persistent a la part posterior de la teva ment et diu que tinguis cura. Tingues totes les teves bases cobertes. Tot i que pots tenir la temptació d'anar amb allò més còmode i familiar, aquest és un bon moment per considerar altres perspectives.

Peixos

El paradigma actual pot quedar desplaçat una mica. Hi ha una bona probabilitat que les teves emocions passaran per una transformació significativa avui. La teva ment pot estar fent voltes. No us deixeu atrapar per voràgins mentals. Pots obviar els missatges enfrontats que la teva ment t'envia si confies en el teu sisè sentit -la teva aguda intuïció- per a les respostes que cerques.