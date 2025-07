Un horitzó incert

The last of us

A pocs dies de l’estrena de la segona temporada de The Last of Us a Max, Craig Mazin, showrunner de la sèrie, ha fet una revelació que podria marcar un abans i un després en el futur televisiu del projecte: si Naughty Dog publica un tercer videojoc, ell no serà el responsable de l’adaptació.

En una entrevista concedida a ComicBook, Mazin ha deixat clar que la seva implicació creativa acabarà amb la història de The Last of Us Part II. A partir d’aquí, prefereix mantenir-se al marge, com a amic o productor associat, però no com a director ni guionista.

“Això seria cosa de Neil Druckmann i Naughty Dog”, ha afirmat el creatiu, deixant el futur de la franquícia en mans de l’estudi. L’anunci arriba enmig de forts rumors sobre un possible The Last of Us: Part III, alimentats per les respostes esquives de Druckmann en entrevistes recents.

Tot i que no hi ha cap confirmació oficial, se sap que l’estudi californià està centrat ara mateix en el seu pròxim gran títol, Intergalactic, que no es preveu fins, com a mínim, el 2027. Això obre una llarga etapa d’incertesa... però sense Mazin al capdavant si l’adaptació televisiva continua més enllà del material actual.

De moment, però, el showrunner encara té molt per explicar. La història del segon videojoc és tan extensa i complexa que, des de Max, han decidit dividir-la en dues temporades, fet que garanteix que Craig Mazin seguirà vinculat al projecte almenys fins al final d’aquest arc argumental. A més, ha promès que els nous episodis introduiran una evolució significativa dels infectats, responent així a una de les crítiques més habituals de la primera temporada.

Amb la maquinària promocional ja en marxa de cara al retorn de Joel i Ellie el pròxim 14 d’abril, els fans especulen sobre el futur de la franquícia, tant a la consola com a la pantalla. La renúncia anticipada de Mazin podria suposar una ruptura en el to narratiu tan elogiat fins ara, però també obre la porta a noves mirades creatives si finalment The Last of Us Part III esdevé una realitat. En un projecte en què l’evolució constant forma part del seu ADN, el relleu podria ser tan natural com necessari.

Ara per ara, totes les mirades apunten cap a una segona temporada que promet més drama, més terror i més obscuritat.