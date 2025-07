Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Felicitats! El progrés professional és a la vista! Si has volgut crear una carrera de somni, ho podràs fer avui. Si has anhelat iniciar el teu propi negoci, no esperis més. El proper any hauria de ser reeixit i rendible per a tu, encara que no exempt de sorpreses.

Taure

Una oportunitat professional en un estat distant o fins i tot en un país estranger podria estar a l'horitzó. Podria requerir molts viatges o, potser, fins i tot una mudança. Pots tenir sentiments trobats sobre això, però és poc probable que la rebutgis. Això podria ser un canvi total! El teu estat de salut durant el proper any ha de ser sòlid i brillant, i tindràs l'energia per afrontar qualsevol projecte que vulguis.

Bessons

Altres persones són importants per a tu. Avui les teves relacions podrien tenir encara més importància del que és habitual. Podries conèixer gent interessant, i si no tens parella, fins i tot pots enamorar-te. Vells i nous amics pot semblar més meravellosos i idealitzats. Les relacions amoroses podrien adquirir laspecte de contes de fades. Tracta de fer un esforç per veure les persones com realment són.

Cranc

Una trobada amb un grup, potser espiritual o metafísic, podria tenir lloc a casa teva aquesta nit. Aquest grup probablement s'encarregarà de fer allò que aspira a fer. La intuïció, l'energia i la imaginació són al teu voltant. Avui estaràs més a prop de la persona amb qui triïs passar temps, ja sigui amic, amant o company. Aquesta nit escriu els teus pensaments i punts de vista perquè els puguis recordar.

Lleó

Les activitats de grup relacionades amb els interessos espirituals, metafísics o humanitaris podrien tenir lloc avui al teu entorn. Coneixeràs nous amics. Si actualment no tens parella, això et podria proporcionar l'oportunitat de conèixer algú especial. Vés-te'n el millor que puguis! La teva ment és un formiguer i els teus pensaments són més intensos al final del dia, per la qual cosa una curta sessió d'exercici abans de ficar-te al llit pot ajudar-te a agafar el son.

Verge

Nous contactes professionals podrien proporcionar la possibilitat de seguir una nova carrera a les arts psíquiques, espirituals o la curació, o potser a la pintura, l'escriptura o una altra de les belles arts. Hi pensa seriosament. El teu propi talent ha de ser especialment agut avui. Podries estar pensant seriosament a rebre formació per augmentar la teva efectivitat. El suport d'amics i de grups podria resultar molt valuós.

Balança

Afers espirituals apareixen avui al primer pla. Voldràs dedicar-te a estudiar una disciplina espiritual o metafísica que t'atregui molt. Amics o un grup potser et vulguin unir. Reunir-se amb altres persones pot estimular el teu intel·lecte, imaginació i esperit. Al final del dia, anota els teus pensaments. Dóna un llarg passeig per aclarir el teu cap i així poder dormir.

Escorpí

Ets una persona espiritualment inclinada cap a l'espiritualitat, però avui la teva ment és en altres plans. Perspectives i revelacions podrien arribar ràpid i en quantitat i pot ser que vulguis expressar-te a través de l'art. Les relacions romàntiques i d'altres tipus adquireixen una nova aura. La meditació podria ajudar-te a donar sentit a tot això, igual que un procés de regressió a vides passades o renaixement. Mancant això, anota els teus pensaments.

Sagitari

A mesura que la teva carrera professional i els diners segueixen avançant per a tu, més idees i oportunitats per ampliar els teus horitzons podrien sorgir. Pot resultar difícil decidir quines són les més pràctiques ara. Podria ser-te útil fer una llista i després jutjar quins vols utilitzar. Espera molta acció i molts canvis, sobretot pel que fa a possibilitats professionals.

Capricornio

La teva energia i entusiasme estan com mai. La teva vida, carrera professional i assumptes de diners van molt bé, i no hi ha indicis que això canviarà a curt termini. El romanç també ha d'anar molt bé. Això hauria d'estar fent meravelles per a la teva autoestima. Sigui el que sigui que hagis estat fent, segueix així! Tens molt a esperar.

Aquari

La tensió entre tu i un soci professional podria crear dubtes sobre el teu futur professional a la situació actual. No perdis gaire temps preocupant-te per això. Potser no en siguis conscient ara, però els assumptes professionals i els diners van bé i és probable que segueixin així per molt de temps. Per descomptat, això depèn de tu i del que et disposis a fer per mantenir-los així.

Peixos

Un somni a llarg termini cap al qual has estat treballant durant molt de temps, per fi podria mostrar signes de convertir-se en realitat. Ara sents una energia i entusiasme especials, així que pots sentir prou motivació per donar una última empenta i finalment fer realitat el teu somni. Probablement aquesta nit sortiràs de celebració amb els teus amics o els membres d'un grup a què pertanys.